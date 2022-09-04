Оккупанты готовят провокации в школах

Захватчики открыли школы и в Мелитополе и используют тамошних детей как "живой щит". Об этом 24 каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров.

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По его словам, на сайте российского министерства обороны указали координаты всех школ города и почему-то рассказывают, что они мишени для ВСУ.

Мы ясно понимаем, зачем они это делают. Они хотят совершить провокации в наших школах и затем обвинить в этом Вооруженные Силы Украины,

– убежден Федоров.

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Также мэр рассказал, что мелитопольские школы фактически сделали режимными объектами. Туда почти не пропускают родителей, а дети не могут чувствовать себя в безопасности.

"Это точно не об образовании, а о промывании мозгов, потому что день начинается с поднятия российского флага и пения гимна россии", – подчеркнул он.

Можно ли учиться по украинским программам

Несмотря на все попытки российских захватчиков, мелитопольские дети, в том числе оставшиеся на оккупированной территории, могут продолжать обучение по украинским образовательным программам. С 1 сентября все украинские школы Мелитополя начали обучение и работают в дистанционном режиме.

По данным Федорова, сегодня так учатся 14 тысяч школьников. В это число входят те, кто находится на оккупированной территории, в других регионах Украины, а также за границей. Для сравнения – в прошлом году в Мелитополе учились 15 тысяч школьников, то есть в этом году, несмотря на сверхсложные условия, их количество уменьшилось всего на 10 процентов.

Мэр знает, сколько именно детей учатся по украинским программам, находясь непосредственно в Мелитополе, однако не разглашает эту информацию. Ведь жить под оккупацией и получать украинское образование очень опасно для детей. Россияне угрожают, что если они будут это делать, их будут наказывать, отбирать у родителей, а также штрафовать.

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