Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України. Вони перехопили розмову загарбника, який перебуває на Херсонщині.

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"У Дніпрі безліч трупів"

Окупант говорить, що нервує і викурив вже пів пачки сигарет. Зазначив, що після атаки України у них є поранені. Медики приїхали їх евакуйовувати.

"З нами стояли ще хлопці з Білогорська зі 165 бригади. Уламками вдарило третій раз… У нас під танк лягли, в танк все попало. У хлопців там окопи, нічого не було. Їх там в руки, ноги, кому в спину", – розповідає росіянин.

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Причиною таких ударів окупант вважає HIMARS. Зазначив, що українські артилеристи пошкодили танк. Крім цього, окупант каже, що їхній винищувач не повернувся на позицію. Ймовірно, його ліквідували.

До цього два "прильоти" прямо за наведенням мого телефону було. Я ж також не можу тут 40 хвилин стояти й чекати, коли мені по голові щось прилетить – або міна, або ракета. Ось "Точка-У" за прямим корегуванням. Понтоном перевозили 12 машин і просто в "Урал" влучило,

– сказав окупант.

Він розповів, що на понтонній переправі загинули всі військові. За його словами, у Дніпрі безліч трупів.

Росіянин жаліється, що у Херсоні для росармії критична ситуація. Окупанти можуть пересуватися лише понтонними переправами, оскільки всі мости зруйновані.

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