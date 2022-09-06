Злагоджена робота українських захисників вибиває з росіян загарбницькі настрої. Про це свідчить нова телефонна розмова російських загарбників, яку перехопила СБУ.

Зверніть увагу ЗСУ відбили наступ ворога на кількох напрямках: карта бойових дій станом на 6 вересня

Окупантам важко та страшно на українській землі

ЗСУ вночі та вдень накривають російських загарбників потужним вогнем, тож їм не до сміху

Пи**ець, у них контрбатарейна війна дика… Це цілий день так. Це не передати. Як це пережити – не знаю. Взагалі не знаю… Як тільки вижити хоча б,

– плачеться незваний окупант-контрактник іншому.

Як зазначили в СБУ, щільний вогонь не дозволяє ворогу ні відбиватися, ні будувати свої укріплення. Як тільки вони намагаються це робити – їх виявляє український безпілотник, а за ним накриває артилерія.

За словами самого ж окупанта, будь-які спроби окопатися на нових позиціях закінчуються втечею, адже після початку робіт прилітає "пташка", після якої накриває вогонь.

Російські загарбники шоковані натиском ЗСУ: дивіться відео

Увага! У відео присутня ненормативна лексика.

Втрати ворога станом на ранок 6 вересня

Страшно окупантам по всій лінії фронту. Станом на ранок 6 вересня кількість ліквідованих загарбників перевищила 50 тисяч.

Так, з початку повномасштабного вторгнення ЗСУ вдалося знищити:

особового складу – 50 150 (+350 за минулу добу)

танків – 2 077 одиниць (+9 );

бойових броньованих машин – 4 484 одиниць (+25);

артилерійських систем – 1 179 одиниць (+22);

РСЗВ – 296 одиниць (+2);

гелікоптерів – 207 одиниць (+1);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 876 одиниць (+9);

крилатих ракет – 209 одиниць (+4);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 305 одиниць (+19);

спеціальної техніки – 109 одиниць (+2).



Актуальні втрати ворога станом на ранок 6 вересня 2022 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ

Варте уваги – оперативне зведення від Генштабу про ситуацію на фронті: дивіться відео