Слаженная работа украинских защитников выбивает из россиян захватнические настроения. Об этом свидетельствует новый телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ.

Обратите внимание ВСУ отразили наступление врага на нескольких направлениях: карта боевых действий по состоянию на 6 сентября

Оккупантам тяжело и страшно на украинской земле

ВСУ ночью и днем накрывают российских захватчиков мощным огнем, поэтому им не до смеха.

Пи**ец, у них контрбатарейная война дикая... Это целый день так. Это не передать. Как это пережить – не знаю. Вообще не знаю... Как только выжить хотя бы,

– плачется незваный оккупант-контрактник другому.

Как отметили в СБУ, плотный огонь не позволяет врагу ни отбиваться, ни строить свои укрепления. Как только они пытаются это делать – их обнаруживает украинский беспилотник, а за ним накрывает артиллерия.

По словам самого же оккупанта, любые попытки окопаться на новых позициях заканчиваются бегством, ведь после начала работ прилетает "птичка", после которой накрывает огонь.

Российские захватчики шокированы натиском ВСУ: смотрите видео

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

Потери врага по состоянию на утро 6 сентября

Страшно оккупантам по всей линии фронта. По состоянию на утро 6 сентября количество ликвидированных захватчиков превысило 50 тысяч.

Так, с начала полномасштабного вторжения ВСУ удалось уничтожить:

личного состава – 50 150 (+350 за минувшие сутки);

танков – 2 077 единиц (+9 );

боевых бронированных машин – 4 484 единицы (+25);

артиллерийских систем – 1 179 единиц (+22);

РСЗО – 296 единиц (+2);

вертолетов – 207 единиц (+1);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 876 единиц (+9);

крылатых ракет – 209 единиц (+4);

автомобильной техники и автоцистерн – 3 305 единиц (+19);

специальной техники – 109 единиц (+2).



Актуальные потери врага по состоянию на утро 6 сентября 2022 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Достойно внимания – оперативная сводка от Генштаба о ситуации на фронте: смотрите видео