Об этом 24 каналу рассказал украинский журналист и блогер Денис Казанский. По его словам, все чаще люди выражают свое недовольство действиями россиян.

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Бунты принудительно мобилизованных на Донбассе

Так называемые "мобики" устраивают бунты и отказываются идти на войну.

" Сейчас принудительно мобилизованные бунтуют. Все больше случаев, когда они выступают против своего командования, спрашивают, за что их отправляют насмерть", – отметил журналист.

Также мужчины интересуются у россиян, почему они должны ехать воевать на другие территории Украины. Ведь оккупанты рассказывают им сказки, что мобилизация нужна исключительно для "защиты" квазиреспублик.

Мы видим тотальное нежелание воевать. Никакого подъема антиукраинских настроений или желания идти на Киев у жителей Донбасса и нет,

– подчеркнул Казанский.

"Никакой любви к россиянам нет"

На Донбассе россияне хватают мужчин на улицах и без подготовки, без предоставления должного оружия и экипировки просто бросают на передовую.

Этими людьми пытаются заткнуть дыры, поставить как щит. В такой ситуации никакой любви к россиянам у несчастных жителей Донбасса нет,

– сказал журналист.

По его словам, сейчас российские пропагандисты обвиняют так называемых "мобиков" в том, что они недостаточно патриотически относятся к россии и не хотят воевать. Но люди понимают, как оккупанты к ним действительно относятся.

Прививка от "русского мира"

Как отметил Казанский, по сообщениям и комментариям в социальных сетях можно четко проследить, что жители Донбасса негативно воспринимают отношение россии к ним.

Те настроения, которые существовали в 2014 году и сейчас – это совершенно противоположные вещи. Если раньше у кого-то сохранялась иллюзия, что россия желает добра Донбассу, после 24 февраля стало понятно, что это не так,

– рассказал журналист.

Жители временно оккупированных территорий наконец-то увидели, что россияне их воспринимают как людей второго сорта и готовы жертвовать ими в любом количестве.

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То, что россия сделала и делает с Донбассом, оказалось эффективной прививкой от "русского мира". Люди избавились от всех иллюзий. Они видят, чем обернулось сотрудничество с оккупантами,

– подчеркнул Казанский.

Он добавил, что по иронии судьбы те жители, которые остались на оккупированных территориях и верили в идеи квазиреспублик, стали самыми большими жертвами россии.

"Люди понимают, что их просто бросят"

Контрнаступление ВСУ также проявило отношение россии к жителям территорий, которые она оккупировала. По словам Казанского, сначала захватчики в оккупированных городах рассказывают людям сказки об "освобождении".

А когда появляется угроза, сломя голову убегают и бросают на произвол судьбы коллаборантов. Именно так россияне поступили в Балаклее.

Это важный урок для жителей других городов. Люди понимают, что их просто бросят. С таким отношением даже лояльные к россии жители не пойдут ни на какие псевдореферендумы, которые хочет организовать кремль,

– отметил журналист.

Он добавил, что именно поэтому все планы россиян относительно псевдореферендумов на оккупированных территориях вряд ли осуществятся.

Денис Казанский рассказал о бунте среди мобилизованных жителей Донбасса: смотрите видео

Принудительная мобилизация на Донбассе: коротко