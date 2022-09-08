Хорошу новину озвучив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на його виступ під час брифінгу 8 вересня.

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Які підрозділи звільнили Озерне

Це село розташоване на Слов'янському напрямку. Там ведуть наступальні дії підрозділи 103-ї окремої бригади Сил тероборони разом з підрозділами 15-го полку Національної гвардії України,

просунулися у глибину до 3 кілометри й звільнили населений пункт Озерне,

– резюмував бригадний генерал Олексій Громов.

Він додав, що також є певні успіхи на Краматорському напрямку. Там підрозділи ЗСУ покращили тактичне положення та просунулися на глибину до 2 кілометрів.

Слід зауважити, що продовжуються й запеклі бої за кожен метр нашої землі на інших напрямках. Зокрема, на Харківщині українські військові після успішного прориву прагнуть взяти Шевченкове та продовжити наступ на Куп'янськ.

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