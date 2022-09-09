Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що вибух пролунав близько 09:00. Росіяни фактично повністю зруйнували дах одноповерхової будівлі лікарні.
Зауважте Росія провела майже 40 вильотів і понад 24 удари по Україні: в Генштабі розповіли про наслідки
За словами Живицького, у лікарні – пошкоджені стіни та вибиті вікна з рамами. Все майно всередині згоріло. Окрім того, внаслідок обстрілу постраждали:
- будівля ліцею;
- 2 приватні будинки;
- дитсадок.
Постраждали 8 людей
Живицький розповів, що у будівлі садочка вибито 30 вікон. Зокрема, постраждав харчоблок та котельня.
Також кімнати всередині усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені і меблі всередині дитсадка.
На щастя, дітей у цьому садочку не було. Але поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості,
– мовиться у повідомленні.
Наразі постраждалим надають медичну допомогу.
Ворог вщент зруйнував дитсадок у Харкові
Російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Ворог пошкодив 5 багатоповерхівок, а також:
- кілька приватних житлових будинків;
- розважальний центр;
- дитячий садочок.
За попередніми даними, постраждали 10 людей. Їх госпіталізували.
Зауважте – окупанти панічно тікають у згорілій техніці: дивіться відео