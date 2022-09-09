Дмитро Живицький – голова Сумської ОВА – повідомив, що вибух пролунав близько 09:00. Росіяни фактично повністю зруйнували дах одноповерхової будівлі лікарні.

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За словами Живицького, у лікарні – пошкоджені стіни та вибиті вікна з рамами. Все майно всередині згоріло. Окрім того, внаслідок обстрілу постраждали:

будівля ліцею;

2 приватні будинки;

дитсадок.

Постраждали 8 людей

Живицький розповів, що у будівлі садочка вибито 30 вікон. Зокрема, постраждав харчоблок та котельня.

Також кімнати всередині усіяні осколками від розбитих вікон. Пошкоджені і меблі всередині дитсадка.

На щастя, дітей у цьому садочку не було. Але поранено восьмеро людей, травми різного ступеня тяжкості,

– мовиться у повідомленні.

Наразі постраждалим надають медичну допомогу.

Ворог вщент зруйнував дитсадок у Харкові

Російські загарбники вкотре обстріляли Харків. Ворог пошкодив 5 багатоповерхівок, а також:

кілька приватних житлових будинків;

розважальний центр;

дитячий садочок.

За попередніми даними, постраждали 10 людей. Їх госпіталізували.

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