Дмитрий Живицкий – глава Сумской ОВА – сообщил, что взрыв прогремел около 09:00. Россияне фактически полностью разрушили крышу одноэтажного здания больницы.
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По словам Живицкого, в больнице – повреждены стены и выбиты окна с рамами. Все имущество внутри сгорело. Кроме того, в результате обстрела пострадали:
- здание лицея;
- 2 частных дома;
- детсад.
Пострадали 8 человек
Живицкий рассказал, что в здании садика выбито 30 окон. В частности, пострадал пищеблок и котельная.
Также комнаты внутри усеяны осколками от разбитых окон. Повреждена и мебель внутри детского сада.
К счастью, детей в этом садике не было. Но ранены восемь человек, травмы разной степени тяжести,
– говорится в сообщении.
Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.
Враг полностью разрушил детсад в Харькове
Российские захватчики еще раз обстреляли Харьков. Враг повредил 5 многоэтажек, а также:
- несколько частных жилых домов;
- развлекательный центр;
- детский сад.
По предварительным данным, пострадали 10 человек. Их госпитализировали.
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