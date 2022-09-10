Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі єдиного телемарафону повідомила, що ЗСУ просунулись на Півдні до кількох десятків кілометрів на різних напрямках. Про це повідомляє 24 канал.

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ЗСУ продовжує деокупацію населених пунктів на Півдні

Гуменюк розповіла, що українські воїни продовжують звільняти населені пункти Півдня від російських загарбників, а жителі деокупованих територій радо зустрічають ЗСУ. Проте про які саме населені пункти мовиться повідомлять дещо пізніше.

Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від 2 до кількох десятків кілометрів. В скорому часі ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців,

– сказала вона.

Втрати ворога суттєві

Наталія Гуменюк також повідомила, що за минулу добу, 9 вересня, ЗСУ знищили на Півдні:

понад 70 окупантів,

9 танків,

2 гаубиці великокаліберної артилерії.

Вона зауважила, що саме з цих гаубиць великокаліберної артилерії росіяни постійно гатили по Нікопольському району.

Окупанти виміщають злість на мирному населенню

За словами Гуменюк, не маючи успіхів на фронті, російські окупанти намагаються мститись мешканцям тих районів, які для них недосяжні.

Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас,

– сказала вона.