Руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире единого телемарафона сообщила, что ВСУ продвинулись на Юге до нескольких десятков километров в разных направлениях. Об этом сообщает 24 канал.

ВСУ продолжает деоккупацию населенных пунктов на Юге

Гуменюк рассказала, что украинские воины продолжают освобождать населенные пункты Юга от российских захватчиков, а жители деоккупированных территорий с радостью встречают ВСУ. Однако о каких именно населенных пунктах говорится сообщат несколько позже.

Есть продвижение наших войск по линии южного фронта по разным участкам от 2 до нескольких десятков километров. В скором времени мы обязательно сообщим о тех населенных пунктах, которые с радостью встречают наших бойцов,

– сказала она.

Потери врага существенны

Наталья Гуменюк также сообщила, что за минувшие сутки, 9 сентября, ВСУ уничтожили на Юге:

более 70 оккупантов,

9 танков,

2 гаубицы крупнокалиберной артиллерии.

Она заметила, что именно из этих гаубиц крупнокалиберной артиллерии россияне постоянно били по Никопольскому району.