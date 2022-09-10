Попытки оккупантов напрасны

Впрочем, успехом такие попытки не оканчиваются – этому мешает огневой контроль украинских военных. Об этом 24 каналу рассказала руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

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По ее словам, как только россияне подтягивают к мостам соответствующие ресурсы и силы для проведения ремонтных работ, включается наш огневой контроль.

Тогда они пытаются с отчаянным упрямством настраивать понтонные и паромные переправы, а также ищут способы перемещения ресурсов баржами. Они варьируют направления, то есть пускают их не прямо или перпендикуляром, а ищут другие пути, чтобы не попасть под огонь украинских защитников.

Но он (огневой контроль – 24 канал) все же вездесущ и достаточно мощен,

– констатировала Наталья Гуменюк.

Представитель ОК "Юг" объяснила, что, пытаясь направить свои баржи альтернативными путями, захватчики забывают, что они на нашей территории и военные хорошо знают эту местность. Ведь на этих территориях проводилось много учений и все военные подразделения, которые сейчас ведут боевые действия, когда-то отрабатывали все это. Именно поэтому тактика действий россиян для ВСУ достаточно ясна и легко просчитывается.

"Поэтому баржи идут по курсу "русского военного корабля", – подытожила Гуменюк.

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У оккупантов в Херсонской области уже нет шансов

По словам военного эксперта Павла Нарожного, 20 – 25 тысяч российских военных в Херсонской области оказались в котле. Поскольку они отрезаны водным препятствием – по Днепру, а ВСУ держат под огненным контролем все мосты, то россияне не могут ни выйти, ни поставлять туда оружие и боеприпасы.

Он подчеркнул, что нет никаких признаков того, что это украинское наступление остановится, а вместе с тем нет и шансов выжить у этой вражеской группировки.