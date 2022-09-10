Про це повідомив мер міста Олександр Журавльов. За його словами, росіяни ще чинять спротив неминучому.

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Яка ситуація в Лимані

Збройні Сили України продовжують активний контрнаступ на Сході нашої держави, і крім хороших новин з Харківщини, є й хороші новини з Донеччини й Луганщини. Наші захисники та захисниці 10 вересня зайшли на околиці Лисичанська та Лимана.

Мер Лимана Олександр Журавльов повідомив, що бої за місто ще тривають.

Російські військові ще упираються. Прапора поки нашого немає. Треба трошки почекати,

– повідомив Журавльов.

Тим часом ЗСУ заходять в Лисичанськ: яка ситуація в інших містах

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що ЗСУ вже на околицях Лисичанська, окупація якого була останнім "досягненням" російської армії. Інформацію про те, що наші війська біля міста, підтвердили і в Офісі Президента.

Крім того, уночі проти 10 вересня у тимчасово окупованій Кремінній партизани підняли український прапор.

На тлі контрнаступу на Харківщині і звільнення Куп'янська, який був важливим логістичним центром для росіян на Ізюмському напрямку, окупанти почали втікати і зі Сватового на Луганщині.

Також загарбники втікають і з Вовчанська, яке 9 вересня проголосили центром окупованої Харківщини. Відтепер "адміністрація" окупантів працюватиме у "вигнанні" – центром окупованої Харківщини став російських Бєлгород.