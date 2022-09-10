Зокрема через те, що в росіян "дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться". Цю заяву очільник Міноборони України зробив в інтерв'ю від 10 вересня, проте конкретних часових рамок щодо звільнення не назвав.

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Резніков прокоментував звільнення України від окупантів

Олексій Резніков заявив, що ми захищаємо свою країну, свою родину і свою землю, у нас абсолютно інша мораль, ніж в росіян. Адже в нас немає іншого варіанту, ми маємо вижити як нація, народ, країна і люди.

І тому я переконаний, ще декілька успіхів на фронті в якості певних нехай незначних, але перемог, коли війська росіян будуть бігти, а вони будуть, повірте мені, тому що ми сьогодні руйнуємо їхні логістичні ланцюжки, склади і так далі. І постане питання: а куди йому діватися? І моральний дух... це буде, як лавина, дрогне одна лінія оборони, і воно посиплеться,

– пояснив міністр.

Олексій Резніков пригадав, як росіянам вистачило клепки відвести свої війська та втікати з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, коли ЗСУ почали їх там витискати.

Хоч окупанти назвали це "актом доброї волі", тому що розуміли, що їм там настає буде кінець.

"Немає чим їх годувати, заправляти танки, бо ми різали їхні ланцюжки. Це ж саме відбувається зараз із застосуванням високоточної артилерії і техніки, тому шанс такий, що ця лавина полетить швидше", – запевнив Олексій Резніков.

Міністр сказав, який сценарій виходу з війни нам потрібен

Коментуючи ймовірний сценарій виходу з війни, міністр запевнив: "…Якщо ми і будемо говорити про модель завершення цієї війни з перемогою України, то тільки з серйозними партнерами і серйозним розумінням архітектури безпеки для України надалі".

Міністр пригадав дві Чеченські війни, коли після першої підписали мирову угоду, але кремль через два роки знову напав на Чечню.

Варто пригадати, що станом на 9 вересня, за даними американського Інституту вивчення війни, ЗСУ вже звільнили 2500 кілометрів на Харківщині.

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