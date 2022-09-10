В частности, потому, что у россиян "дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется". Это заявление глава Минобороны Украины сделал в интервью от 10 сентября, однако конкретных временных рамок по освобождению не назвал.

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Резников прокомментировал освобождение Украины от оккупантов

Алексей Резников заявил, что мы защищаем свою страну, свою семью и свою землю, у нас совершенно иная мораль, чем у россиян. Ведь у нас нет другого варианта, мы должны выжить как нация, народ, страна и люди.

И потому я убежден, что еще несколько успехов на фронте в качестве определенных пусть незначительных, но побед, когда войска россиян будут бежать, а они будут, поверьте мне, потому что мы сегодня разрушаем их логистические цепочки, склады и так далее. И возникнет вопрос: а куда ему деваться? И моральный дух... это будет, как лавина, дрогнет одна линия обороны, и оно посыплется,

– объяснил министр.

Алексей Резников вспомнил, как россиянам хватило ума отвести свои войска и бежать из Киевской, Черниговской, Сумской областей, когда ВСУ начали их там вытеснять.

Хотя оккупанты назвали это "актом доброй воли", потому что понимали, что им там будет конец.

"Нечем их кормить, заправлять танки, потому что мы резали их цепочки. Это же происходит сейчас с применением высокоточной артиллерии и техники, поэтому шанс такой, что эта лавина полетит быстрее", – заверил Алексей Резников.

Министр сказал, какой сценарий выхода из войны нам нужен

Комментируя вероятный сценарий выхода из войны, министр заверил: "…Если мы и будем говорить о модели завершения этой войны с победой Украины, то только с серьезными партнерами и серьезным пониманием архитектуры безопасности для Украины в дальнейшем".

Министр вспомнил две чеченские войны, когда после первой подписали мировое соглашение, но кремль через два года снова напал на Чечню.

Стоит напомнить, что по состоянию на 9 сентября, по данным американского Института изучения войны, ВСУ уже освободили 2500 километров в Харьковской области.

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