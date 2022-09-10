Соответствующую информацию министр обнародовал 10 сентября. Встреча на базе Воздушных сил США "Рашмтайн-5" в Германии прошла 8 сентября.

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Партнеры поражены динамикой ВСУ на Юге на Востоке Украины

Алексей Резников по итогам "Рамштайн-5" заявил, что генерал Евгений Мойсюк и генерал Вадим Скибицкий провели для партнеров брифинги по ситуации на фронте.

Партнеры были положительно удивлены динамикой действий наших группировок – на Юге под командованием генерал-лейтенанта Андрея Ковальчука и на Востоке под командованием генерал-полковника Александра Сырского,

– рассказал Резников.

Министр обороны Украины добавил, что на каждом "Рамштайне" раздаются определенные ключевые слова, определяющие фокус обсуждения. В этот раз ключевыми стали "sustain", "long-term" и "training".

У россии много ресурсов, но мы победим: партнеры готовы поддерживать

У москвы еще много ресурсов. Победа не произойдет мгновенно. Но она состоится обязательно. Именно поэтому на первый план выходит задача организации сотрудничества на среднюю и долгосрочную перспективу,

– рассказал Алексей Резников.

Он добавил, что именно поэтому в своих выступлениях сделал акцент на перспективах 2023 года. Ведь наша цель в дальнейшем неизменна: восстановить территориальную целостность и суверенитет Украины в международно-признанных границах.

"Для этого, кроме успешной обороны и стабилизации линии фронта, необходимо осуществить успешные контрнаступления. И дальше держать россию в рамках. Чтобы решить эти задачи, силы обороны Украины, в первую очередь – ВСУ – должны приобрести соответствующие возможности в качественном и количественном измерении", – объяснил министр.

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"Рамштайн-5": известны итоги от Минобороны Украины

Алексей Резников по итогам "Рамштайна-5" заявил, что среди важнейших приоритетов – развитие трехуровневой системы ПВО/ПРО.

В ходе встречи решили, что вопрос инвестиций в оборонно-промышленный комплекс

учитывая необходимость дать отпор россии, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО.

учитывая необходимость дать отпор россии, вскоре будут рассматриваться на отдельной сессии в рамках НАТО. Алексей Резников добавил, что наши бойцы уже учатся в Великобритании, будут готовиться в Польше. Министр попросил партнеров рассмотреть возможность развертывания аналогичных программ тренировок в других странах-соседях.

Наш министр обороны заверил, что мы победим россию за счет качественных преимуществ, опираясь на ресурсы свободного мира.

Также Резников сказал, что рассчитывает на продвижение нескольких проектов во время состоявшихся в ближайшее время визитов иностранных коллег в Украину и заверил, что они готовят "некоторые сюрпризы".

Главное, по словам министра, во время Рамштайна партнеры четко заявили: мы с вами до конца войны, а именно – до победы Украины.

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