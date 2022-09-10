Відповідну інформацію міністр оприлюднив 10 вересня. Зустріч на базі Повітряних сил США "Рашмтайн-5" у Німеччині відбулась 8 вересня.
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Партнери вражені динамікою ЗСУ на Півдні на Сході України
Олексій Резніков за підсумками "Рамштайн-5" заявив, що генерал Євген Мойсюк та генерал Вадим Скібіцький провели для партнерів брифінги щодо ситуації на фронті.
Партнери були позитивно вражені динамікою дій наших угрупувань – на Півдні під командуванням генерал-лейтенанта Андрія Ковальчука та на Сході під командуванням генерал-полковника Олександра Сирського,
– розповів Резніков.
Міністр оборони України додав, що на кожному "Рамштайні" лунають певні ключові слова, які визначають фокус обговорення. Цього разу ключовими стали "sustain", "long-term" і "training".
У росії багато ресурсів, але ми переможемо: партнери готові підтримувати
У москви ще багато ресурсів. Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно. Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу,
– розповів Олексій Резніков.
Він додав, що саме тому в своїх виступах зробив акценти на перспективах 2023 року. Адже наша мета надалі незмінна: відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах.
"Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати росію в рамках. Щоб вирішити ці завдання, сили оборони України, в першу чергу – ЗСУ – мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі", – пояснив міністр.
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"Рамштайн-5": відомі підсумки від Міноборони України
- Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-5" заявив, що серед найважливіших пріоритетів – розвиток трирівневої системи ППО/ПРО.
- Під час зустрічі вирішили, що питання інвестицій у оборонно-промисловий комплекс
з огляду на необхідність дати відсіч росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО.
- Олексій Резніков додав, що наші бійці вже вчаться у Великій Британії, будуть готуватись у Польщі. Міністр попросив партнерів розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах.
- Наш міністр оборони запевнив, що ми переможемо росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу.
- Також Резніков сказав, що розраховує на просування кількох проєктів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом та запевнив, що вони готують "деякі сюрпризи".
- Головне, за словами міністра, під час "Рамштайну" партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме – до перемоги України.
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