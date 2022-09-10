Відповідну інформацію міністр оприлюднив 10 вересня. Зустріч на базі Повітряних сил США "Рашмтайн-5" у Німеччині відбулась 8 вересня.

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Партнери вражені динамікою ЗСУ на Півдні на Сході України

Олексій Резніков за підсумками "Рамштайн-5" заявив, що генерал Євген Мойсюк та генерал Вадим Скібіцький провели для партнерів брифінги щодо ситуації на фронті.

Партнери були позитивно вражені динамікою дій наших угрупувань – на Півдні під командуванням генерал-лейтенанта Андрія Ковальчука та на Сході під командуванням генерал-полковника Олександра Сирського,

– розповів Резніков.

Міністр оборони України додав, що на кожному "Рамштайні" лунають певні ключові слова, які визначають фокус обговорення. Цього разу ключовими стали "sustain", "long-term" і "training".

У росії багато ресурсів, але ми переможемо: партнери готові підтримувати

У москви ще багато ресурсів. Перемога не станеться миттєво. Але вона відбудеться неодмінно. Саме тому на перший план виходить завдання організації співпраці на середню та довгострокову перспективу,

– розповів Олексій Резніков.

Він додав, що саме тому в своїх виступах зробив акценти на перспективах 2023 року. Адже наша мета надалі незмінна: відновити територіальну цілісність та суверенітет України у міжнародно визнаних кордонах.

"Для цього, крім успішної оборони та стабілізації лінії фронту, необхідно здійснити успішні контрнаступи. І далі тримати росію в рамках. Щоб вирішити ці завдання, сили оборони України, в першу чергу – ЗСУ – мають набути відповідних спроможностей у якісному і кількісному вимірі", – пояснив міністр.

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"Рамштайн-5": відомі підсумки від Міноборони України

Олексій Резніков за підсумками "Рамштайну-5" заявив, що серед найважливіших пріоритетів – розвиток трирівневої системи ППО/ПРО.

Під час зустрічі вирішили, що питання інвестицій у оборонно-промисловий комплекс

з огляду на необхідність дати відсіч росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО.

з огляду на необхідність дати відсіч росії невдовзі будуть розглядатися на окремій сесії в рамках НАТО. Олексій Резніков додав, що наші бійці вже вчаться у Великій Британії, будуть готуватись у Польщі. Міністр попросив партнерів розглянути можливість розгортання аналогічних програм тренувань в інших країнах-сусідах.

Наш міністр оборони запевнив, що ми переможемо росію за рахунок якісних переваг, спираючись на ресурси вільного світу.

Також Резніков сказав, що розраховує на просування кількох проєктів під час візитів іноземних колег до України, які відбудуться найближчим часом та запевнив, що вони готують "деякі сюрпризи".

Головне, за словами міністра, під час "Рамштайну" партнери чітко заявили: ми з вами до кінця війни, а саме – до перемоги України.

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