Как рассказал 24 канала Максим Белявский, бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз, для успешного прохождения отопительного сезона, прежде всего, нужно достаточно ресурсов.

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Зима близко: что необходимо для ее проведения

Достаточно ресурсов – это отправная точка подготовки к отопительному сезону. Эти первичные энергоносители частично трансформируются во вторичные энергоносители, а это уголь и газ, которые впоследствии становятся электрической энергией, или теплом или горячей водой.

Как объясняет бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз Максим Белявский инфраструктурой, через которую должны поставляться ресурсы, считается: газотранспортная система, подземные хранилища газа, газораспределительные сети низкого давления, теплотрассы и водопроводные системы.

Третье обязательное условие успешного прохождения отопительного сезона – финансовая ликвидность рынка газовой и электрической энергии, а также условного рынка тепла и горячей воды. Иными словами, все будет зависеть от достаточного количества финансовых средств, поступающих от потребителей. Ресурсы через стабильно действующую инфраструктуру поставляются на финансово ликвидный рынок, к которому имеет доступ платежеспособный потребитель.

Вырученные средства тратят на фонд оплаты труда и покупку сырья и расходных материалов, необходимых для работы инфраструктуры. Часть средств направляется непосредственно производителям энергоносителей. Производителям, в свою очередь, эти средства необходимы для обеспечения непрерывного цикла производства или добычи энергоносителей. Кроме того, эти средства должны тратиться на ликвидацию аварийных ситуаций.

Максим Белявский Бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз Следовательно, энергетическая безопасность государства – это достаточность ресурсов, транспортируемых через стабильную, надежную инфраструктуру на ликвидные энергетические рынки, к которым имеют свободный доступ платежеспособные потребители. Речь идет не только о бытовых, но и промышленных потребителях. Отопительный сезон можно будет считать пройденным успешно, если вся эта цепочка будет действовать без сбоев.

Если в каком-то локальном случае возможна временная остановка поставок энергоносителей, то в условиях военного времени возобновление энергоснабжения будет реализовано максимально оперативно.

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Что делать, если выключили свет

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, рассказывает, что, прежде всего, нужно прислушаться к военной администрации. Если говорят эвакуироваться, так и делать.

Следует обратить внимание на то, как именно жители за период отключения света будут ходить в туалет, ведь канализация не будет работать. Тогда стоит собраться и сделать общий туалет во дворе возле дома.

Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру. Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.

Надо уже сейчас подумать, какую комнату нужно утеплить. Эксперт советует прежде санузел и кухню.

Следует закупиться генераторами, павербанками, фонариками, свечами, теплой одеждой, сделать запасы дополнительной воды.

Нужно думать и о том, чтобы переехать к родственникам и знакомым в частный сектор, потому что отсутствие электроэнергии в многоквартирном доме – это неработающая канализация, откачка, нет горячей и холодной воды, а также отопление. Это делает невозможным полноценное проживание.

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