Как рассказал 24 канала Максим Белявский, бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз, для успешного прохождения отопительного сезона, прежде всего, нужно достаточно ресурсов.
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Достаточно ресурсов – это отправная точка подготовки к отопительному сезону. Эти первичные энергоносители частично трансформируются во вторичные энергоносители, а это уголь и газ, которые впоследствии становятся электрической энергией, или теплом или горячей водой.
Как объясняет бывший директор по коммуникациям Группы Нафтогаз Максим Белявский инфраструктурой, через которую должны поставляться ресурсы, считается: газотранспортная система, подземные хранилища газа, газораспределительные сети низкого давления, теплотрассы и водопроводные системы.
Третье обязательное условие успешного прохождения отопительного сезона – финансовая ликвидность рынка газовой и электрической энергии, а также условного рынка тепла и горячей воды. Иными словами, все будет зависеть от достаточного количества финансовых средств, поступающих от потребителей. Ресурсы через стабильно действующую инфраструктуру поставляются на финансово ликвидный рынок, к которому имеет доступ платежеспособный потребитель.
Вырученные средства тратят на фонд оплаты труда и покупку сырья и расходных материалов, необходимых для работы инфраструктуры. Часть средств направляется непосредственно производителям энергоносителей. Производителям, в свою очередь, эти средства необходимы для обеспечения непрерывного цикла производства или добычи энергоносителей. Кроме того, эти средства должны тратиться на ликвидацию аварийных ситуаций.
Следовательно, энергетическая безопасность государства – это достаточность ресурсов, транспортируемых через стабильную, надежную инфраструктуру на ликвидные энергетические рынки, к которым имеют свободный доступ платежеспособные потребители. Речь идет не только о бытовых, но и промышленных потребителях. Отопительный сезон можно будет считать пройденным успешно, если вся эта цепочка будет действовать без сбоев.
Если в каком-то локальном случае возможна временная остановка поставок энергоносителей, то в условиях военного времени возобновление энергоснабжения будет реализовано максимально оперативно.
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Что делать, если выключили свет
Андрей Закревский, эксперт по энергетике, рассказывает, что, прежде всего, нужно прислушаться к военной администрации. Если говорят эвакуироваться, так и делать.
- Следует обратить внимание на то, как именно жители за период отключения света будут ходить в туалет, ведь канализация не будет работать. Тогда стоит собраться и сделать общий туалет во дворе возле дома.
- Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру. Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.
- Надо уже сейчас подумать, какую комнату нужно утеплить. Эксперт советует прежде санузел и кухню.
Нужно думать и о том, чтобы переехать к родственникам и знакомым в частный сектор, потому что отсутствие электроэнергии в многоквартирном доме – это неработающая канализация, откачка, нет горячей и холодной воды, а также отопление. Это делает невозможным полноценное проживание.