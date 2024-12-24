Какова сейчас ситуация с газом в Европе

Именно эти факторы существенно повысили спрос, передает 24 канал со ссылкой на Financial Times.

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Так объем газа в хранилищах Европейского Союза уменьшился примерно на 19% с конца сентября до середины декабря. Об этом свидетельствуют данные организации Gas Infrastructure Europe.

За предыдущие два года за этот же период наблюдалось лишь одноцифровое снижение. За это время выше нормы температуры позволяли поддерживать запасы относительно полными даже в зимний отопительный сезон. В частности предприятия сокращали спрос из-за высоких цен.

Однако, как отметила Наташа Филдинг, руководитель отдела ценообразования на газ в Европе в агентстве Argus Media, этой зимой Европа все больше полагается на свои подземные хранилища, чем за последние два года. Таким образом удастся компенсировать меньший объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) и удовлетворить растущий спрос.

Интересно! В то же время Европа сталкивается с большей конкуренцией за импорт СПГ со стороны азиатских покупателей. Последних очень привлекают цены, которые ниже тех, что наблюдались в последние годы. Однако это привело к замедлению импорта и необходимости больше использовать запасы из хранилищ.

Какой уровень заполнения хранилищ

Последний раз, когда газовые хранилища Евросоюза так быстро опустошались до середины декабря, был в 2021 году. Тогда Россия начала сокращать поставки трубопроводного газа накануне своего полномасштабного вторжения в Украину.

Сейчас уровень заполнения хранилищ Европейского Союза составляет 75%. Это несколько выше среднего показателя последних 10 лет, до того, как правительства западноевропейских стран начали уменьшать зависимость от российского импорта.

Заметьте! Так в середине декабря 2023 года уровень заполнения приближался к 90%.