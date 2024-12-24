Яка наразі ситуація з газом у Європі

Саме ці фактори суттєво підвищили попит, передає 24 канал з посиланням на Financial Times.

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Так обсяг газу в сховищах Європейського Союзу зменшився приблизно на 19% від кінця вересня до середини грудня. Про це свідчать дані організації Gas Infrastructure Europe.

За попередні два роки за цей самий період спостерігалося лише одноцифрове зниження. За цей час вищі за норму температури дозволяли підтримувати запаси відносно повними навіть у зимовий опалювальний сезон. Зокрема підприємства скорочували попит через високі ціни.

Однак, як зазначила Наташа Філдінг, керівниця відділу ціноутворення на газ у Європі в агентстві Argus Media, цієї зими Європа все більше покладається на свої підземні сховища, ніж за останні два роки. Таким чином вдасться компенсувати менший обсяг імпорту скрапленого природного газу (СПГ) та задовольнити зростаючий попит.

Цікаво! Водночас Європа зіштовхується із більшою конкуренцією за імпорт СПГ з боку азійських покупців. Останніх дуже приваблюють ціни, які нижчі за ті, що спостерігалися в останні роки. Проте це призвело до уповільнення імпорту та необхідності більше використовувати запаси зі сховищ.

Який рівень заповнення сховищ

Останній раз, коли газові сховища Євросоюзу так швидко спустошувалися до середини грудня, був у 2021 році. Тоді Росія почала скорочувати поставки трубопровідного газу напередодні свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Наразі рівень заповнення сховищ Європейського Союзу становить 75%. Це дещо вище за середній показник останніх 10 років, до того, як уряди західноєвропейських країн почали зменшувати залежність від російського імпорту.

Зауважте! Так у середині грудня 2023 року рівень заповнення наближався до 90%.