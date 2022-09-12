Как рассказал 24-му каналу Олег Попенко, председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг, ситуация с частичным отключением электроэнергии будет продолжаться весь отопительный сезон.

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Олег Попенко Председатель правления Союза потребителей коммунальных услуг Нужно быть готовым к тому, что электроэнергии может не быть не только некоторое время, но и большой промежуток времени.

Как быть жителям в многоквартирных домах

К сожалению, жители многоквартирных домов не могут повлиять на ситуацию с электроэнергией.

Следовательно, минимальный генератор, который необходим для получения электроэнергии, — это 3—5 киловатт на квартиру. Если в подъезде 40 квартир, то требуется генератор, с мощностью от 100 до 120 киловатт. В таком случае, его вес будет достигать 500 килограммов, потреблять он будет где-то 2 литра солярки в час работы, а цена будет колебаться от 300 до 400 тысяч гривен.

Мы понимаем, что это фактически невозможно в многоквартирных домах, ведь ни власть не сможет закупить такой генератор, ни жильцы. Таким образом, люди становятся заложниками ситуации. Единственное, что могут жители – это ждать, когда будет переподключена сеть с одной на другую,

– говорит Олег Попенко.

Однако в частном секторе он вполне подойдет для получения электроэнергии. Генератор на 5 – 7 киловатт будет снабжать электроэнергией дом для 3 – 4 жителя.

Андрей Закревский, эксперт по энергетике, советует думать о переезде из дома, если 3-4 дня нет электроэнергии.

Андрей Закревский Эксперт по энергетике Первая рекомендация – прислушаться к военной администрации. Если говорят эвакуироваться, так и делать.

Следует обратить внимание на то, как именно жители за период отключения света будут ходить в туалет, ведь канализация не будет работать. Тогда стоит собраться и сделать общий туалет во дворе возле дома.

Если в доме отопление связано с электроэнергией, то нужно запастись аккумуляторами, которые хотя бы на час в день могли включать котел и прогревать квартиру. Что касается приготовления пищи, то если у вас частный дом и у вас печка, на ней без проблем можно приготовить что-то. Если ее нет, то можно купить баллон с газом и подсоединить к газовой плите.

Надо уже сейчас подумать, какую комнату нужно утеплить. Эксперт советует в первую очередь санузел и кухню.

Я уверен, что россия в дальнейшем будет пытаться совершать такой энергетический террор. Страна-агрессор постарается оставлять после себя неработающие ТЭЦ и другое. То есть, до всей инфраструктуры до которой сможет дотянуться россия – будет разрушена. Поэтому нам всем следует готовиться к тому, что такие случаи будут не единственными.

Чем стоит запастись в случае отключения света

Павербанки;

Фонарики;

Свечи;

Теплая одежда;

Запасы дополнительной воды;

Генераторы;

Важно! Нужно думать о том, чтобы переехать к родственникам и знакомым в частный сектор, потому что отсутствие электроэнергии в многоквартирном доме – это неработающая канализация, откачка, нет горячей и холодной воды, а также отопления. Это делает невозможным полноценное проживание.

Что делать, если исчезло отопление

Эксперт Николай Ильинов рассказал, что следует делать при отсутствии отопления:

Слейте воду из систем отопления. Дело в том, что при морозах вода замерзнет и трубы могут лопнуть. Это касается как многоквартирных домов, так и частных.

Дело в том, что при морозах вода замерзнет и трубы могут лопнуть. Это касается как многоквартирных домов, так и частных. Проверьте дымовые каналы. Это для того, чтобы жилье могло проветриваться. Если не можете самостоятельно устранить проблему – не забывайте о коротких проветриваниях несколько раз в день.

Это для того, чтобы жилье могло проветриваться. Если не можете самостоятельно устранить проблему – не забывайте о коротких проветриваниях несколько раз в день. Следите за уровнем влаги. В доме без отопления диваны, кровати, ковры и другие вещи, сделанные из ткани, будут поглощать влагу. Класть на пол ковер или матрасы следует только тогда, если вы сможете хотя бы раз в неделю при солнечной погоде выносить их на улицу просыхать.

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