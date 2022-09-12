Як розповів 24 каналу Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, ситуація з частковим відключенням електроенергії буде продовжуватися весь опалювальний сезон.

Читайте також Це реально: як торгувати криптовалютою без жодних комісій

Олег Попенко Голова правління Спілки споживачів комунальних послуг Потрібно бути готовим до того, що електроенергії може не бути не тільки деякий час, але й великий проміжок часу.

Як бути жителям у багатоквартирних будинках

На жаль, жителі багатоквартирних будинків не можуть вплинути на ситуацію з електроенергією.

Відтак, мінімальний генератор, який необхідний для отримання електроенергії — це 3—5 кіловатів на квартиру. Якщо у під'їзді 40 квартир, то потрібно генератора, з потужність від 100 до 120 кіловатів. У такому разі, його вага сягатиме 500 кілограмів, споживатиме він десь 2 літри солярки на годину роботи, а ціна коливатиметься від 300 до 400 тисяч гривень.

Ми розуміємо, що це фактично не можливо у багатоквартирних будинків, адже ані влада не зможе закупити такий генератор, ані мешканці. Таким чином, люди стають заручниками ситуації. Єдине, що можуть жителі – це чекати, коли буде перепідключена мережа з однієї на іншу,

– каже Олег Попенко.

Проте, в приватному секторі він цілком підійде для отримання електроенергії. Генератор на 5 – 7 кіловатів забезпечуватиме електроенергією будинок для 3 – 4 мешканці.

Андрій Закревський, експерт з енергетики, радить думати про переїзд з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.

Андрій Закревський Експерт з енергетики Перша рекомендація – прислухатися до військової адміністрації. Якщо кажуть евакуюватися, то так і робити.

Потрібно звернути увагу на те, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.

Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру. Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.

Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.

Я впевнений, що росія надалі намагатиметься чинити такий енергетичний терор. Країна-агресорка намагатиметься залишати після себе непрацюючі ТЕЦ та інше. Тобто до усієї інфраструктури до якої зможе дотягнутися росія – буде зруйнована. Тому нам усім варто готуватися до того, що такі випадки будуть не єдиними.

Чим варто запастися у разі відключення світла

Павербанки;

Ліхтарики;

Свічки;

Теплий одяг;

Запаси додаткової води;

Генератори;

Важливо! Потрібно думати про те, щоб переїхати до родичів та знайомих у приватний сектор, тому що відсутність електроенергії у багатоквартирному будинку – це непрацююча каналізація, відкачка, немає гарячої та холодної води, а також опалення. Це унеможливлює повноцінне проживання.

Що робити, якщо зникло опалення

Експерт Микола Ільїнов розповів, що варто робити при відсутності опалення:

Злийте воду з систем опалення. Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути. Це стосується як багатоквартирних будинків, так і приватних.

Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути. Це стосується як багатоквартирних будинків, так і приватних. Перевірте димові канали. Це для того, щоб помешкання могло провітрюватись. Якщо не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день.

Це для того, щоб помешкання могло провітрюватись. Якщо не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день. Слідкуйте за рівнем вологи. У будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, будуть поглинати вологу. Класти на підлогу килим або матраци варто тільки тоді, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх надвір просихати.

Стартовий капітал – критично важливий компонент інвестиції. 24 канал спільно з криптобіржею Bybit запускає ексклюзивну акцію лише для читачів 24tv.ua – отримайте бонус для своєї першої криптоінвестиції.