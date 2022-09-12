Як розповів 24 каналу Олег Попенко, голова правління Спілки споживачів комунальних послуг, ситуація з частковим відключенням електроенергії буде продовжуватися весь опалювальний сезон.
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Потрібно бути готовим до того, що електроенергії може не бути не тільки деякий час, але й великий проміжок часу.
Як бути жителям у багатоквартирних будинках
На жаль, жителі багатоквартирних будинків не можуть вплинути на ситуацію з електроенергією.
Відтак, мінімальний генератор, який необхідний для отримання електроенергії — це 3—5 кіловатів на квартиру. Якщо у під'їзді 40 квартир, то потрібно генератора, з потужність від 100 до 120 кіловатів. У такому разі, його вага сягатиме 500 кілограмів, споживатиме він десь 2 літри солярки на годину роботи, а ціна коливатиметься від 300 до 400 тисяч гривень.
Ми розуміємо, що це фактично не можливо у багатоквартирних будинків, адже ані влада не зможе закупити такий генератор, ані мешканці. Таким чином, люди стають заручниками ситуації. Єдине, що можуть жителі – це чекати, коли буде перепідключена мережа з однієї на іншу,
– каже Олег Попенко.
Проте, в приватному секторі він цілком підійде для отримання електроенергії. Генератор на 5 – 7 кіловатів забезпечуватиме електроенергією будинок для 3 – 4 мешканці.
Андрій Закревський, експерт з енергетики, радить думати про переїзд з будинку, якщо 3 – 4 дні немає електроенергії.
Перша рекомендація – прислухатися до військової адміністрації. Якщо кажуть евакуюватися, то так і робити.
Потрібно звернути увагу на те, як саме жителі за період вимкнення світла ходитимуть в туалет, адже каналізація не працюватиме. Тоді варто зібратися і зробити спільний туалет на дворі біля будинку.
Якщо у будинку опалення пов'язане з електроенергією, то треба запастися акумуляторами, які хоча б на годину в день могли вмикати котел і прогрівати квартиру. Щодо приготування їжі, то якщо у вас приватний будинок і ви маєте пічку, на ній без проблем можна приготувати щось. Якщо ж її немає, то можна купити балон з газом і під'єднати до газової плити.
Треба вже зараз подумати, яку кімнату потрібно утеплити. Експерт радить найперше санвузол та кухню.
Я впевнений, що росія надалі намагатиметься чинити такий енергетичний терор. Країна-агресорка намагатиметься залишати після себе непрацюючі ТЕЦ та інше. Тобто до усієї інфраструктури до якої зможе дотягнутися росія – буде зруйнована. Тому нам усім варто готуватися до того, що такі випадки будуть не єдиними.
Чим варто запастися у разі відключення світла
- Павербанки;
- Ліхтарики;
- Свічки;
- Теплий одяг;
- Запаси додаткової води;
- Генератори;
Що робити, якщо зникло опалення
Експерт Микола Ільїнов розповів, що варто робити при відсутності опалення:
- Злийте воду з систем опалення. Річ у тім, що у разі морозів вода замерзне і труби можуть луснути. Це стосується як багатоквартирних будинків, так і приватних.
- Перевірте димові канали. Це для того, щоб помешкання могло провітрюватись. Якщо не можете самотужки усунути проблему – не забувайте про короткі провітрювання декілька разів на день.
- Слідкуйте за рівнем вологи. У будинку без опалення дивани, ліжка, килими та інші речі, зроблені з тканини, будуть поглинати вологу. Класти на підлогу килим або матраци варто тільки тоді, якщо ви зможете хоча б раз на тиждень за сонячної погоди виносити їх надвір просихати.