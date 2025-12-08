Як Росія продовжує торгувати з Китаєм?

Компанія доправила партію СПГ із заводу "Портова" до Китаю. Це перше постачання газу після того, як США у січні ввели санкції проти цього проєкту, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також "Це була помилка": чи купуватиме Європа російський газ після досягнення миру

За даними системи відстеження суден LSEG, судно Valera доставило вантаж із заводу на Балтиці до СПГ-термінала Бейхай.

Танкер завантажили на заводі 28 жовтня, після чого він попрямував до південного китайського порту Тешань

Зауважте! Найбільша російська компанія, що виробляє скраплений природний газ – Novatek – теж користується тим самим китайським терміналом, щоб доставляти СПГ з іншого підсанкційного проєкту, а саме Arctic LNG 2.

Як Росія нарощує експорт СПГ?

Завод "Портова" – це невелике підприємство із виробництва СПГ, що має потужність до 1,5 мільйона тонн на рік. Він розпочав роботу у вересні 2022 року.

На старті роботи більшість вантажів із цього заводу прямували до Туреччини та Греції.

Пізніше коло покупців російського СПГ розширилося – газ почали відправляти до Китаю, Іспанії та Італії.

Однак у лютому 2025 США запровадили санкції проти Росії, аби зменшити її можливості виробляти та продавати і виробляти скраплений газ, і відповідно, скоротити доходи від експорту СПГ. Після цього відвантаження із "Портової" призупинилися.

Варто знати! Разом з тим Євросоюз у 2025 році залишається великим покупцем російського газу. Вісім країн транспортують паливо Москви через трубопроводи або у вигляді скрапленого природного газу через термінали. До списку потрапили Бельгія; Франція, Греція, Угорщина, Нідерланди, Португалія, Словаччина та Іспанія, пише The Guardian.

Яка ситуація в "Газпромі"?