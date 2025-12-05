Чи повернеться ЄС до російського газу?

Попри невдоволення окремих країн, Євросоюз не повернеться більше до російських енергоресурсів, навіть коли війна проти України завершиться. Про це заявив єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, передає 24 Канал з посиланням на Euronews.

Рішення ЄС про заборону трубопровідного газу та скрапленого природного газу (СПГ) Росії Йоргенсен назвав "точкою неповернення".

Навіть коли настане мир, ми більше не купуватимемо російський газ. Наша угода залишатиметься чинною навіть після укладання миру між Росією та Україною,

– наголосив Йоргенсен.

Він згадав про зростання цін на газ, яке болюче вдарило по економіці Європи після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Політик вважає, що енергетична залежність ЄС від Росії була помилкою, яку більше ніколи не потрібно повторювати.

А наступним етапом, за словами єврокомісара, має бути заборона на російську нафту. Наразі вже готується новий законопроєкт з цього питання, який представлять найближчим часом.

Варто знати! Йоргенсен розповів, що рішення про заборону російського газу далося непросто. Політичні переговори були складними. Тому документ ухвалили не одноголосно, як санкції, а через торгівельну процедуру, тобто більшістю голосів.

Хто планує оскаржувати рішення ЄС?

Водночас не всі країни ЄС підтримують відмову від російських енергоносіїв. Дві країни вже планують її оскаржувати.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто, заявив, що це рішення ЄС нібито суперечить установчим документам блоку, пише Reuters.

Прийняти та реалізувати цей брюссельський наказ для Угорщини неможливо,

– наголосив міністр.

Він повідомив, що Будапешт офіційно подасть судовий позов до Суду ЄС щодо заборони російського газу після остаточного затвердження рішення.

Словаччина також може судитися проти цього рішення. За словами словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо, у Братислави "достатньо правових підстав, щоб розглянути подання позову".

Єврокомісар Йоргенсен висловив жаль через цю позицію країн.

Я не розумію позиції цих країн. Ми повинні стояти плече до плеча проти Путіна та допомагати нашим друзям в Україні,

– підкреслив Йоргенсен.

Варто знати! Єврокомісія готова підтримати країни блоку, які можуть постраждати від перебоїв постачання енергоносіїв через заборону імпорту з Росії.

Як діятиме заборона на газ Росії?