Про це пише 24 Канал із посиланням на Раду Європейського Союзу.

Дивіться також Бюджет Росії тріщить: як падіння доходів "Газпрому" наближує економіку до дефолту

Як у ЄС відмовляються від російського газу?

Представники Європарламенту досягли домовленості щодо регламенту про поетапне припинення імпорту російського природного газу. Цей регламент є ключовим елементом дорожньої карти REPowerEU, спрямованої на припинення залежності від російської енергії після того, як Росія використала газ як інструмент тиску, що суттєво вплинуло на європейський енергетичний ринок.

Відповідно до правил, повна заборона на імпорт російського LNG набуде чинності з 1 січня 2027 року. Імпорт трубопровідного газу має бути припинений не пізніше 30 вересня 2027 року, а за окремих умов — до 1 листопада 2027 року.

Це рішення сприятиме досягненню головної мети – створенню стійкого та незалежного енергетичного ринку ЄС, зберігаючи при цьому безпеку постачання,

– наголосили в Раді.

Для чинних контрактів передбачили перехідний період. Будь-які зміни до чинних контрактів дозволятимуться лише з технічних причин і не зможуть збільшувати обсяги постачання.

Рада та Парламент також зберегли "пункт про призупинення", який дозволяє тимчасово скасувати дію регламенту у разі раптової загрози енергетичній безпеці однієї чи кількох держав-членів. Умови застосування цього пункту були посилені: рішення можливе лише у випадку крайньої потреби, за наявності оголошеного надзвичайного стану та лише на обмежений період.

Що відомо про імпорт російського газу в Європі?