Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Совет Европейского Союза.

Как в ЕС отказываются от российского газа?

Представители Европарламента достигли договоренности относительно регламента о поэтапном прекращении импорта российского природного газа. Этот регламент является ключевым элементом дорожной карты REPowerEU, направленной на прекращение зависимости от российской энергии после того, как Россия использовала газ как инструмент давления, что существенно повлияло на европейский энергетический рынок.

Согласно правилам, полный запрет на импорт российского LNG вступит в силу с 1 января 2027 года. Импорт трубопроводного газа должен быть прекращен не позднее 30 сентября 2027 года, а при отдельных условиях - до 1 ноября 2027 года.

Это решение будет способствовать достижению главной цели – созданию устойчивого и независимого энергетического рынка ЕС, сохраняя при этом безопасность поставок,

– отметили в Совете.

Для действующих контрактов предусмотрели переходный период. Любые изменения в действующие контракты будут разрешаться только по техническим причинам и не смогут увеличивать объемы поставок.

Совет и Парламент также сохранили "пункт о приостановлении", который позволяет временно отменить действие регламента в случае внезапной угрозы энергетической безопасности одного или нескольких государств-членов. Условия применения этого пункта были усилены: решение возможно только в случае крайней необходимости, при наличии объявленного чрезвычайного положения и только на ограниченный период.

Что известно об импорте российского газа в Европе?