Основными источниками наполнения российского бюджета были и остаются доходы от нефтегазового сектора. Несмотря на сокращение убытков, путем повышения тарифов для населения и переориентации поставок в другие страны, падение доходов все еще существенное.

Дело в том, что потеря европейского рынка ограничила поступления в компанию. Кроме того, сейчас часть убытков сформировалась еще и через дочернюю компанию "Газпрома" – "Газпромнефть", которая занимается добычей и переработкой нефти, а также частично и газа. Так за последний квартал этого года "Газпромнефть" сократила прибыль на 65%, а в целом – на 30% – 65% годовых.

Соответственно дефицит бюджета России продолжает расти, что свидетельствует об ограниченных возможностях компенсировать потери в результате поступлений от нефтегазового сектора. Это, в свою очередь, может создавать дополнительную нагрузку на социальную сферу России и другие направления.

24 Канал проанализировал, какие убытки "Газпрома" за последние годы, какая роль "Газпромнефти" в финансовых показателях материнской компании и как убытки одной из главных энергетических компаний России влияют на российский бюджет.

Экономист Олег Гетман в разговоре с 24 Каналом рассказал, что доля доходов от нефти и газа составляет от 35% до 38% наполнения федерального бюджета России. Зато доля нефти в этом наполнении является большей, а доля газа – меньшей.

Олег Гетман

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы

Соответственно еще 2 года назад, после того, как Европа максимально отказалась от российского газа, прибыли "Газпрома" начали падать, при чем существенно.

  • Россияне пытались переориентироваться на азиатские рынки, но такого потребления и безумных объемов, как было раньше, то есть более 100 миллиардов кубометров в год, уже нет.
  • Кроме того, те цены, которые были в начале войны в результате бешеного спроса, сейчас далеки от того показателя. То есть они на минимальном уровне.
  • Все это безусловно привело к безумным убыткам "Газпрома" и к тому, что он почти перестал предоставлять дополнительные доходы в бюджет России.

Для 24 Канала аналитик Юрий Щедрин добавляет, что за последние 9 месяцев этого года убытки "Газпрома" составили более 170 миллиардов рублей (около 2 миллиардов долларов по нынешнему курсу).

Юрий Щедрин

Руководитель аналитического направления в организации "Мир.UA"

Впрочем, стоит заметить, что этот убыток сократился где-то в 2 раза с предыдущими годами. Таким образом убытки сокращают, и это происходит по разным причинам.

Когда начался упадок "Газпрома" и почему убытки начали сокращаться:

  • Убытки компании "Газпром" существенными стали в 2023 году, когда она потеряла европейский рынок, на который поставляла газ по довольно высоким ценам. Поэтому убытки того года были крупнейшими с 1999 года.
  • В 2025 году убытки компании уменьшились из-за диверсификации газа, ведь поставки происходит в другие страны, в частности азиатских.
  • Кроме того, россияне на около 30% повысили стоимость для внутреннего потребителя, то есть для собственного населения. Благодаря этим действиям удалось сократить убытки по газовому направлению.

Гетман объясняет, что из-за того, что "Газпром" является государственной компанией, то ее можно не объявлять банкротами довольно долгое время. Например, в Украине убыточные компании существуют также десятилетиями.

Дело в том, что государственные компании приносят убытки, но эти убытки покрываются за счет уплаты налогов населения.

Поэтому такое существование компаний может продолжаться довольно долго. Кроме того, как может обанкротиться крупнейший поставщик газа в России? Конечно, что власти страны не хотят это афишировать, а потому будут покрывать в дальнейшем все убытки дополнительными кредитами, временными займами и т.д,
– говорит Гетман.

Господин Олег добавляет, что для Украины это хорошая история, ведь средства покрытия этих убытков идут из таких направлений в госбюджете России, как социалка, медицина и другие. Это, в свою очередь, бьет по населению.

  • Зато частная компания "Газпромнефть" до последнего времени была довольно прибыльной в целом и платила довольно высокие налоги.

Кому принадлежит "Газпромнефть": это частная компания, но значительная их доля (речь идет о 95%) контролируется "Газпромом", что является государственной компанией. Таким образом, хоть "Газпромнефть" является публичным акционерным обществом, но деятельность в значительной степени контролируется государством через материнскую компанию.

  • Например, если компания "Газпромнефть" заработала где-то 1 миллиард долларов чистыми, то эти средства будут выплачивать в соответствии с размером доли акций, принадлежащих аукционерам.
  • Поэтому если среди аукционеров есть "Газпром" с долей условно 51%, то компания получает определенную прибыль от 1 миллиарда долларов чистой прибыли "Газпромнефти".

Интересно, что несмотря на это, значительная часть убытков "Газпрома" сгенерирована именно убытками дочерней компании "Газпромнефть", объясняет Юрий Щедрин.

Это случилось из-за того, что цены на нефть, что является основой производства для компании, обвалились. Сейчас российская нефть торгуется по гораздо ниже цене чем цена на нефть марки Brent, которая торгуется в диапазоне 60 долларов за баррель,
– отмечает аналитик.

Какая сейчас стоимость нефти марки Urals и Brent, по данным Trading Economics:

  • По состоянию на 24 ноября, цена на нефть Urals выросла до 53,35 доллара за баррель,
  • В то же время цена на сырую нефть марки Brent, по состоянию на 25 ноября, упала до 63 долларов за баррель.
  • Стоимость сырой нефти WTI также упала – до 58,5 долларов за баррель.

Щедрин отмечает, что цена российской нефти упала в частности из-за большого дисконта. Если раньше дисконт был на уровне 5 – 7 долларов, то сейчас – около 20 долларов, что является рекордным показателем.

Если дисконт будет держаться в дальнейшем на такой отметке, то российский бюджет это почувствует,
– говорит аналитик Щедрин.

Заметьте! Акции компании "Газпромнефть" на фоне введения санкций также существенно упали, что стало дополнительным триггером к убыткам для "Газпрома" как материнской компании.

Как сообщает российское издание finmarket, за 9 месяцев 2025 года "Газпромнефть" показала снижение прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 45%.

А в Службе внешней разведки Украины сообщается, что чистая прибыль "Газпромнефти" с января по сентябрь 2025 года упала. Она составила всего 230 миллиардов рублей. Это на 45% меньше за аналогичный период прошлого года.

Кроме того, выручка снизилась за девять месяцев на 11% год к году. А прибыль от продаж упала вдвое.

  • Кроме того, чистый долг "Газпромнефти" за I квартал 2025 года (с учетом аренды) вырос до 985,6 миллиарда рублей. В то же время общий долг за это время уменьшился на 4,8%, но наличные средства упали на 39%, пишут в российском Т-Банке.

Зато общие доходы материнской компании "Газпром" за первое полугодие 2025 года по МСФО составил 983,1 миллиарда рублей. А чистый убыток за последние 9 месяцев этого года составляет 170,3 миллиарда рублей.

  • Зато за 2023 год компания получила чистый убыток в 629 миллиарда рублей (почти 6,7 миллиарда долларов), писало The Guardian.
  • Зато чистая прибыль в 2022 году была в 1,226 триллиона рублей (около 13 миллиардов долларов), передавала Экономическая правда.

Также против "Газпрома" был введен ряд санкций, в частности Министерство финансов США объявило о санкциях против "Газпромнефти", что является дочерней компанией "Газпрома".

Кроме того, известно, что ЕС ввели санкции против руководства "Газпрома" и газовых дочерних компаний, писал "Интерфакс-Украина".

Гетман объясняет, что если бы ситуация негативно складывалась только с доходами от "Газпрома", то для России это бы не составляло существенных проблем.

Дело в том, что эта ситуация с доходами от газа начала накладываться на ситуацию, когда разрыв между мировой маркой нефти Brent и российской маркой нефти Urals начал стремительно расти. Последствия от этого сейчас имеют серьезное влияние на российский бюджет,
– отметил господин Олег.

На самом деле для российского бюджета убийственной историей, подчеркну Гетман, является то, когда цена российской нефти колеблется между 35 долларами и 40 долларами за баррель.

Если ситуация со стоимостью будет ухудшаться, то на этом фоне к середине следующего года можно ожидать крайне негативных последствий для российской экономики,
– прогнозирует Олег Гетман.

Зато Юрий Щедрин говорит, что на газодобывающую отрасль России, несмотря на потерю основного рынка сбыта, влияет и то, что налоги на добычу газа в России увеличиваются. Теперь компании должны платить налоги авансом.

Но ключевой ролью для российского бюджета все же являются нефтяные поступления.

Именно из-за снижения цен на нефть в ноябре где-то 30% – 35% от дохода россияне недополучают в бюджет. Это существенные цифры, но не критические,
– отметил господин Юрий.

Дело в том, что российский бюджет, несмотря на все, не состоит только из нефтегазовых доходов. Кроме того, если "Газпромнефть" удастся диверсифицировать поставки нефти, а цены на нефть начнут расти, то ситуация может измениться.

В то же время, несмотря на усилия России по балансировке бюджета, дефицит продолжает расти, что свидетельствует об ограниченных возможностях:

  • По данным Службы внешней разведки, в период с января по июль этого года дефицит федерального бюджета России вырос до 61 миллиарда долларов (2,2 % ВВП) против запланированных 14,66 миллиарда долларов.
  • Зато по официальным данным российского Минфина, по итогам первого полугодия 2025 года дефицит федерального бюджета составляет 3,69 триллиона рублей (где-то 46,9 миллиарда долларов), передавало российское пропагандистское издание TACC.
  • А по данным BOFIT, согласно последнему трехлетнему бюджетному плану России, расходы федерального бюджета будут расти на 4% в год в 2026 и 2027 годах, а затем вырастут до 7% в 2028 году.
  • Ожидается, что дефицит в 2026 году составит около 3,5 триллиона рублей (1,6% ВВП).

  • На 2026 – 2028 годы российский бюджет утвердили с дефицитом в 54,6 миллиарда долларов. Поэтому доля не нефтегазовых поступлений достигнет 78%, но, по прогнозу, экономика вырастет лишь на 1,3%, что уже свидетельствует об упадке.

  • Зато прогноз роста российского ВВП на 2025 год снижен до 1%, хотя ранее показатель был 2,5%, а на 2026 год до 1,3% с 2,4%.

  • Например, прибыли российских предприятий сократились за первые 8 месяцев 2025 года на 8,3%. Речь идет о том, что такие отрасли, как угольная, а также компании, как "Почта России", "Норникель" и "РЖД" несут значительные финансовые потери.