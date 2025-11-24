Что происходит с российскими выплатами?

Такое заявление сделал министр финансов республики Иван Алексеев в эфире телеканала "Саха", пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ The Moscow Times.

Читайте также Россия потеряет часть своих самолетов из-за санкций: в чем причина

К сожалению, у нас действительно сложилась такая ситуация,

– признал Алексеев.

Он добавил, что частично причина заключается в том, что власти не могут "заранее рассчитать, скольким людям понадобятся" выплаты. При этом он заверил, что проблема будет решена "в ближайшие дни".

В частности из регионального бюджета выделяются средства на единовременные выплаты при подписании контракта с Минобороны, в случае ранения, а также в случае гибели военнослужащего. К концу 2024 года в войне против Украины участвовали более 8 тысяч жителей Якутии. Из открытых данных известно, что по состоянию на 20 ноября на фронте погибли по меньшей мере 1 954 жителя республики.

В мае власти Якутии увеличили региональную единовременную выплату за отправку на войну на 500 тысяч рублей. Для тех, кто заключит контракт до 31 декабря 2025 года на срок не менее года, она составляет 1,8 миллиона рублей.

Обратите внимание! Также до 400 тысяч рублей была повышена минимальная единовременная выплата от муниципальных районов и городских округов.

К тому же в первом полугодии Якутия столкнулась с серьезным бюджетным дефицитом, который составил 24,4 миллиарда рублей. Об этом писало российское медиа "Якутия. Инфо".

И этот дефицит почти в десять раз больше утвержденной годовой суммы в 2,8 миллиарда рублей. Более того, объем государственного долга республики вырос на 26,5% – до 69,8 миллиарда рублей.

Обратите внимание! В проекте бюджета на 2026 год предусмотрены доходы в 309,7 миллиарда рублей, расходы в 317,3 миллиарда и дефицит в 7,5 миллиардов рублей.

Что еще известно о выплатах участникам войны?