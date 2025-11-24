Сколько самолетов спишут и почему?
Российские пассажирские самолеты оказались зависимыми от иностранных комплектующих, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.
К примеру, самолеты SSJ-100 оснащены французскими двигателями, которые российские авиакомпании больше не могут официально обслуживать из-за санкций. Машины имеют проблемы с системами управления и шасси, а ремонт поддерживают только "донорскими" запчастями.
Версия SSJ-NEW не прошла сертификацию, а сроки постоянно сдвигают – сейчас говорят о 2026 году, но без гарантий и без прогнозов по серийному производству.
Среднемагистральный МС-21 также не готов к массовому выпуску. Модель МС-21-300 была готова к серийному разрешению, но с началом полномасштабной войны против Украины проект остановили из-за использования американских двигателей Pratt & Whitney PW1000G.
Версия МС-21-310 все еще дорабатывается: заменить системы обледенения, туалетный модуль, предупреждения столкновений, метеолокатор и электропитания российские производители не смогли.
В сегменте турбовинтовых самолетов ситуация не лучше: вместо реального импортозамещения для замены устаревших Ан-24 и Ан-26 Россия продлевает сроки их эксплуатации "на бумаге". Безопасность пассажиров при этом не является приоритетом,
– пишут в разведке.
Так, по прогнозу главы "Росавиации" Дмитрия Ядрова, до 2030 года в России придется списать около 340 гражданских самолетов – 230 отечественных и 109 импортных.
Что известно о проблемах бизнеса России?
Российские компании планируют повысить цены на 6,3% в пересчете на год из-за отмены льгот и повышения НДС. Ставка НДС в России вырастет с 20% до 22%, снижая объем доходов, после которого бизнес должен платить НДС, что приведет к повышению цен на 10 – 25%.
Около 6,7 тысяч российских транспортных компаний находятся в процессе ликвидации или на грани банкротства из-за роста себестоимости и снижения рентабельности.
Ритейлер одежды Modis может обанкротиться из-за долгов в 760 миллионов рублей, компания уже подала 17 исков на эту сумму. Российский ритейл сталкивается с кризисом, с января по сентябрь 2024 года появилось лишь 27 новых брендов, а многие магазины одежды закрылись.