Что происходит с российскими компаниями?

Около 6,7 тысяч перевозчиков находятся в процессе ликвидации или банкротства, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

По данным ассоциации "АвтоГрузЭкс", это уже привело к дефициту предложения на рынке, который наблюдается с конца октября. Главная причина – перевозчики просто не выдерживают финансово.

Средняя себестоимость сейчас составляет около 85–86 рублей за километр, тогда как тарифы восстановились лишь до 74,7 рубля,

– сказал владелец сети дилерских центров коммерческого транспорта "Альянс Тракс" Алексей Иванов.

На этом фоне перевозчикам все сложнее платить лизинговые взносы. Поэтому с конца прошлого года наблюдается массовый возврат техники.

Такой ситуации не было последние 17 лет. Объемы изъятой техники бьют рекорды и с июня 2025 года ежемесячно растут на 20%,

– заявил основатель компании "Лидер Транс" Михаил Устюжанин.

Кроме роста себестоимости, дополнительное давление на отрасль будет оказывать повышение утилизационного сбора. С 1 января 2026 года он вырастет еще на 10% – почти до 3 миллионов рублей за магистральный тягач грузоподъемностью до 20 тонн.

При условии ежегодной индексации ставки на 10 – 20% до 2030 года приобретение автомобилей иностранных производителей станет экономически невыгодным для многих перевозчиков, что затруднит обновление автопарков и может привести к дальнейшему сокращению перевозочных мощностей. Кроме того, с 1 января 2026 года российские перевозчики больше не смогут работать по патентной системе налогообложения.

Важно! Это увеличит финансовую нагрузку на тысячи транспортных компаний. На этом фоне не менее 7% из них могут покинуть рынок.

Напомним, что на работу компаний также влияют западные санкции. Об этом сообщили в украинской разведке.

Например, 78% российских компаний имели негативные последствия ограничений. Более половины – 60 % – испытывают серьезное давление, что затрудняет работу. А 19 % бизнесов понесли критические потери, поэтому были вынуждены пройти полную реорганизацию.

Среди самих российских компаний царит пессимизм: почти 60 % ожидают лишь частичное ослабление санкций в течение ближайших 3 – 5 лет, а более трети (37 %) надеется на изменения уже в следующем году – однако признают, что полного снятия ограничений не предвидится,

– говорится в сообщении.

Заметьте! В частности компании активно придумывают "обходные" схемы.

Что еще известно о российских компаниях?