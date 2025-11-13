Почему российским компаниям стало труднее выплачивать кредиты?

По состоянию на октябрь, из почти 714 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих задолженность по займам, 171 тысячи (или 24%) просрочили платежи, передает 24 Канал со ссылкой на российское медиа "The Moscow Times".

За год этот показатель вырос сразу на 6 процентных пунктов и стал рекордным за последние 2,5 года. Об этом свидетельствуют данные Центробанка.

Также на 7,2% в годовом измерении вырос объем просроченной задолженности – почти до 3 триллионов рублей. Такой прирост стал максимальным с осени 2023 года.

В то же время почти на 10% за год увеличился и сам объем кредитной задолженности – конце третьего квартала он превысил 80 триллионов рублей,

– говорится в материале.

В частности в Центробанке отметили, что банки в течение последнего года наращивали кредитование компаний. С января по октябрь портфель корпоративных займов вырос на 6,2% (за 12 месяцев – на 9,5%).

А с расширением кредитного портфеля пропорционально вырос и объем просроченной задолженности. Основная причина – это высокая ключевая ставка, которая полгода держалась на рекордном уровне 21% годовых и лишь к ноябрю была снижена до 16,5%.

Больше всего от этого пострадали малые и средние предприятия, которые вынуждены брать кредиты по рыночным ставкам. В частности повышение ключевой ставки ведет к росту стоимости займов, что влечет за собой увеличение ежемесячных платежей.

На момент получения кредитов компании рассчитывали, что период высоких ставок продлится недолго, но произошло иначе. Сейчас предприятия не имеют достаточных средств, чтобы обслуживать накопленные долги, из-за чего в ближайшее время количество дефолтов может вырасти в два – три раза.

Риск дефолтов наиболее вероятен в секторах с низкой маржинальностью и высокой закредитованностью:

девелопмент; торговля; отдельные виды производства.

Обратите внимание! По состоянию на октябрь наибольшая доля долгов – 56% от общей суммы обязательств – приходилась на обрабатывающую промышленность, финансовую сферу, а также профессиональные, научные и технические услуги.

Напомним, что в октябре Центробанк России снизил ключевую ставку на 0,5 процентных пунктов. Она уменьшилась до 16,5%. Об этом сообщили в российском СМИ "ТАСС".

Дело в том, что страна чувствовала признаки рецессии. Поэтому Центробанк страны, вероятно, хотел "удержать" ситуацию. Однако снижение ключевой ставки может привести к росту уровня инфляции.

