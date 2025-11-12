Что известно о новых налогах в России?

С 2026 года в России вводят новый налог – технологический сбор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Сбор будут взимать с техники и электроники, что преимущественно импортируется из-за рубежа. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и различная бытовая техника, впоследствии – электронные компоненты и модули.

Максимальная ставка сбора может достигать 5 000 рублей (примерно 62 доллара) за единицу продукции.

Официально сбор должны платить производители и импортеры, но очевидно, что его переложат на покупателей. Поэтому россиянам стоит готовиться к серьезному повышению цен на гаджеты,

– сообщают в Центре.

Что известно о налогах и пошлинах в России?