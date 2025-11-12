Что известно о новых налогах в России?
С 2026 года в России вводят новый налог – технологический сбор, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Смотрите также Кризис накрыл бизнес: большинство компаний России переходят в "режим выживания"
Сбор будут взимать с техники и электроники, что преимущественно импортируется из-за рубежа. На первом этапе под налог подпадут ноутбуки, смартфоны и различная бытовая техника, впоследствии – электронные компоненты и модули.
Максимальная ставка сбора может достигать 5 000 рублей (примерно 62 доллара) за единицу продукции.
Официально сбор должны платить производители и импортеры, но очевидно, что его переложат на покупателей. Поэтому россиянам стоит готовиться к серьезному повышению цен на гаджеты,
– сообщают в Центре.
Что известно о налогах и пошлинах в России?
Российские власти планируют значительное повышение государственных пошлин для бизнеса и введение новых, в частности, пошлину за регистрацию воздушных судов увеличат в 10 раз. Ожидается, что налоговые изменения помогут покрыть дыру в бюджете, вызванную расходами на армию и оружие.
Кремль планирует повысить налоги и сократить социальные льготы для покрытия дефицита бюджета, в частности повысить НДС с 20% до 22%. Российские регионы, такие как Оренбургская и Новосибирская области, также повышают налоги из-за растущего дефицита местных бюджетов.
Это выведет Россию в ТОП-20 стран с наибольшим уровнем этого налога. Минфин России ожидает собрать 1,4 триллиона рублей дополнительных налогов, но может недополучить 600 миллиардов рублей из-за уменьшения других доходов.