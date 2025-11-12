Що відомо про нові податки в Росії?

З 2026 року в Росії запроваджують новий податок – технологічний збір, повідомляє 24 Канал з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Збір стягуватимуть із техніки та електроніки, що переважно імпортується з-за кордону. На першому етапі під податок підпадуть ноутбуки, смартфони та різна побутова техніка, згодом – електронні компоненти та модулі.

Максимальна ставка збору може сягати 5 000 рублів (приблизно 62 долари) за одиницю продукції.

Офіційно збір мають сплачувати виробники та імпортери, але очевидно, що його перекладуть на покупців. Тож росіянам варто готуватися до серйозного підвищення цін на гаджети,

– повідомляють у Центрі.

Що відомо про податки й мита в Росії?