Що відомо про кризу бізнесу в Росії?

У 2025 році головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

38,9% підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів – проти 25% роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34% компаній, а нестачу оборотних коштів – 32,4%. Також зросли логістичні труднощі. Більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат:

Заходів із "оптимізації" вживають 68% компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80%) та витрати на послуги (37%).

Ще 15% скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.

Загалом бізнес називає ситуацію "складною та тривожною".

Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості. Зростання частки неплатежів – з 25% до 38,9% – свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу,

– пишуть у розвідці.

Які проблеми в економіці та промисловості?