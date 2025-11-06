Що відомо про кризу бізнесу в Росії?
У 2025 році головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, падіння попиту та брак коштів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.
Дивіться також Хапаються за останню соломинку: яка серйозна проблема виникла у Росії
38,9% підприємств заявили про затримки платежів з боку партнерів – проти 25% роком раніше. Зниження попиту на продукцію та послуги фіксують 34% компаній, а нестачу оборотних коштів – 32,4%. Також зросли логістичні труднощі. Більшість підприємств відповідає на кризу скороченням витрат:
- Заходів із "оптимізації" вживають 68% компаній, переважно зменшуючи адміністративні видатки (80%) та витрати на послуги (37%).
- Ще 15% скоротили інвестиційні програми, відкладаючи будь-які плани розширення.
Загалом бізнес називає ситуацію "складною та тривожною".
Замість розвитку російські компанії зосереджуються на виживанні та збереженні фінансової стійкості. Зростання частки неплатежів – з 25% до 38,9% – свідчить про локальну рецесію в корпоративному секторі, яка в перспективі переросте в системну кризу,
– пишуть у розвідці.
Які проблеми в економіці та промисловості?
Прибуток підприємств Росії за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, а частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Вугільна галузь, "Пошта Росії", "Норнікель", "Газпром" та "РЖД" зазнають значних фінансових втрат, що свідчить про занепад економіки Росії.
Росія підвищує ставку ПДВ до 22%, що виведе її до ТОП-20 країн з найбільшим рівнем цього податку. Мінфін Росії очікує зібрати 1,4 трильйона рублів додаткових податків, але може недоотримати 600 мільярдів рублів через зменшення інших доходів.
Санкції США проти "Роснафти" та "Лукойлу", а також українські удари по нафтовому сектору знижують доходи Росії від експорту нафти. Пільгове кредитування для підприємств оборонної галузі створює значні борги, що призводить до стагфляції, загрожуючи економіці Росії колапсом.