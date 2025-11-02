Що відбувається з російською економікою?

Вже сальдований прибуток підприємств за вісім місяців 2025 року скоротився на 8,3 %, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

І ця цифра свідчить про системне згортання бізнес-активності. Зокрема кредитний ринок мав би бути "індикатором довіри". Але він показав, що частка проблемних позичальників серед юридичних осіб досягла 23 %. Крім того, приблизно 165 тисяч компаній не мають змоги обслуговувати борги.

Це сигнал про те, що корпоративний сектор втратив фінансову стійкість,

– зазначили у розвідці.

Ще один приклад: нещодавно вугільна галузь вважалася одним із "стовпів" російського експорту. Однак вже зараз частка збиткових підприємств у цій сфері зросла до 67 %. Сальдований збиток за період з січня по серпень сягнув 263,2 мільярда рублів, збільшившись лише за один місяць на 38,2 мільярда. Прибуток впав удвічі, а збитки зросли у 2,6 раза.

Щодо "Пошти Росії":

падіння доходів від ключових послуг відбулося на 4,5 %; від фінансового посередництва – на 9,3 %; валова прибутковість скоротилася у 2,5 раза, ; збиток від продажів зріс у 5,7 раза – до 10,7 мільярда рублів.

Компанія пояснила це "змінами в операційному середовищі", але короткострокові зобов’язання перевищують оборотні активи на 25,6 мільярда рублів, що у п’ять разів більше, ніж рік тому.

Прибуток металургійного гіганта "Норнікель" за дев’ять місяців скоротився на 39 %, а витрати зросли на 34% через підвищення ставок. Відбулося також одночасне падіння виробництва нікелю, міді, паладію та платини. Тому стає помітно, що компанія втрачає позиції на глобальному ринку.

Символічний вигляд має і результат "Газпрому" – чистий збиток у 170,3 мільярда рублів за дев’ять місяців. Для компанії, котра десятиліттями була головним донором бюджету, це не просто фінансовий провал, а стратегічний розворот: ресурс, що мав гарантувати стабільність, тепер сам потребує підтримки,

– пояснили у СЗР України.

Велика компанія "РЖД" також потрапила до списку розвідки. Збиток у 4,2 мільярда рублів "доповнює картину загального занепаду".

Можна зробити висновок, що російська економіка втрачає здатність генерувати прибуток. І це навіть у "традиційно сильних" секторах.

Зауважте! Зростання боргового навантаження, падіння виробництва та збитковість ключових корпорацій підкреслюють, що криза не є тимчасовим явищем, а стає буденність.

Зокрема Центр протидії дезінформації повідомляв, що найбільші російські компанії буквально тонуть у боргах. "Газпром", "Роснєфть" і "РЖД" мають борги на понад 12 трильйонів рублів (приблизно 152 мільярдів доларів). Це рекордні показники за всю історію.

Причини – різке падіння експортної виручки, санкції, обмежений доступ до зовнішніх ринків капіталу,

– йдеться у матеріалі.

Зверніть увагу! Масштаби заборгованості роблять компанії залежними від підтримки держави, але вона вже не може надати цю підтримку через величезні воєнні витрати.

