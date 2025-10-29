Які нові правила ввела російська залізниця?

Вона більше не входить у вартість квитка і тепер пропонується за додаткову плату, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське медіа ТАСС.

Раніше згода на купівлю постільної білизни встановлювалася автоматично:

під час оформлення квитка на сайті; або в застосунку російської залізниці.

Тепер послуга активується лише після того, як пасажир самостійно поставить відповідну позначку. А якщо квиток купують офлайн, про цю послугу повідомляє касир.

Водночас користуватися матрацом, подушкою та ковдрою без постільної білизни заборонено санітарно-епідеміологічними правилами.

Зауважте! Якщо пасажир не оплатив послугу заздалегідь, він може зробити це під час поїздки, звернувшись до провідника.

Нововведення з’явилося на тлі поглиблення економічних проблем у РЖД. Про це повідомляє ще одне російське ЗМІ "Moscow Time"

Фінансові показники монополії продовжують погіршуватися: у 2024 році чистий прибуток компанії зменшився у дев’ять разів – до 13,9 мільярда рублів, а за підсумками першого півріччя 2025 року – ще у 23 рази, до 2,7 мільярда рублів,

– йдеться у матеріалі.

Компанія зіткнулася з різким падінням обсягів вантажоперевезень та зростанням кредитних ставок. Тому була змушена скоротити інвестиційну програму майже на 40%.

Крім того, було заморожено найбільші інфраструктурні проєкти, зокрема розширення БАМу та Транссибу для перевезення сировини до Китаю.

Важливо! Загальний обсяг інвестицій скоротився з 1,3 трильйона до 890 мільярдів рублів, а потім — ще на 32,5 мільярда рублів.

З якими ще проблемами зіткнулась компанія "РЖД"?