Які нові правила ввела російська залізниця?
Вона більше не входить у вартість квитка і тепер пропонується за додаткову плату, пише 24 Канал з посиланням на російське пропагандистське медіа ТАСС.
Раніше згода на купівлю постільної білизни встановлювалася автоматично:
- під час оформлення квитка на сайті;
- або в застосунку російської залізниці.
Тепер послуга активується лише після того, як пасажир самостійно поставить відповідну позначку. А якщо квиток купують офлайн, про цю послугу повідомляє касир.
Водночас користуватися матрацом, подушкою та ковдрою без постільної білизни заборонено санітарно-епідеміологічними правилами.
Зауважте! Якщо пасажир не оплатив послугу заздалегідь, він може зробити це під час поїздки, звернувшись до провідника.
Нововведення з’явилося на тлі поглиблення економічних проблем у РЖД. Про це повідомляє ще одне російське ЗМІ "Moscow Time"
Фінансові показники монополії продовжують погіршуватися: у 2024 році чистий прибуток компанії зменшився у дев’ять разів – до 13,9 мільярда рублів, а за підсумками першого півріччя 2025 року – ще у 23 рази, до 2,7 мільярда рублів,
– йдеться у матеріалі.
Компанія зіткнулася з різким падінням обсягів вантажоперевезень та зростанням кредитних ставок. Тому була змушена скоротити інвестиційну програму майже на 40%.
Крім того, було заморожено найбільші інфраструктурні проєкти, зокрема розширення БАМу та Транссибу для перевезення сировини до Китаю.
Важливо! Загальний обсяг інвестицій скоротився з 1,3 трильйона до 890 мільярдів рублів, а потім — ще на 32,5 мільярда рублів.
З якими ще проблемами зіткнулась компанія "РЖД"?
Компанія змусила росіян йти у відпустку. Але ці дні не оплачують.
Таким чином відбувається приховане зменшення витрат на персонал в умовах гострої фінансової нестабільності для російської залізниці. Монополія втрачає прибутки, а обсяги перевезень зменшуються.