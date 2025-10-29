Какие новые правила ввела российская железная дорога?
Она больше не входит в стоимость билета и теперь предлагается за дополнительную плату, пишет 24 Канал со ссылкой на российское пропагандистское медиа ТАСС.
Ранее согласие на покупку постельного белья устанавливалось автоматически:
- при оформлении билета на сайте;
- или в приложении российской железной дороги.
Теперь услуга активируется только после того, как пассажир самостоятельно поставит соответствующую отметку. А если билет покупают офлайн, об этой услуге сообщает кассир.
В то же время пользоваться матрасом, подушкой и одеялом без постельного белья запрещено запрещено санитарно-эпидемиологическими правилами.
Обратите внимание! Если пассажир не оплатил услугу заранее, он может сделать это во время поездки, обратившись к проводнику.
Нововведение появилось на фоне углубления экономических проблем в РЖД. Об этом сообщает еще одно российское СМИ "Moscow Time"
Финансовые показатели монополии продолжают ухудшаться: в 2024 году чистая прибыль компании уменьшилась в девять раз – до 13,9 миллиардов рублей, а по итогам первого полугодия 2025 года – еще в 23 раза, до 2,7 миллиардов рублей,
– говорится в материале.
Компания столкнулась с резким падением объемов грузоперевозок и ростом кредитных ставок. Поэтому была вынуждена сократить инвестиционную программу почти на 40%.
Кроме того, были заморожены крупнейшие инфраструктурные проекты, в частности расширение БАМа и Транссиба для перевозки сырья в Китай.
Важно! Общий объем инвестиций сократился с 1,3 триллиона до 890 миллиардов рублей, а затем - еще на 32,5 миллиарда рублей.
С какими еще проблемами столкнулась компания "РЖД"?
Компания заставила россиян идти в отпуск. Но эти дни не оплачиваются.
Таким образом происходит скрытое уменьшение расходов на персонал в условиях острой финансовой нестабильности для российской железной дороги. Монополия теряет прибыли, а объемы перевозок уменьшаются.