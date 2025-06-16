Що відомо про можливе банкрутство російської залізниці

Рівень завантаження російської залізниці падає 20 місяців поспіль, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

У 2024 році спад сягнув 4%, а за перші п’ять місяців 2025 року – вже понад 7%. На коліях простоює 300 000 порожніх вагонів – це майже 20 % усього парку.

Компанія зіштовхується з хронічною нестачею персоналу: через мобілізацію, еміграцію та відсутність трудових мігрантів недоукомплектовані тисячі локомотивних бригад. Бракує 2,5 тисячі машиністів і близько 3 тисяч інших працівників,

– повідомили у розвідці.

Зношення рухомого складу також посилює кризу: половина з 20 тисяч локомотивів потребує заміни. Щоб оновити парк до 2035 року, компанії доведеться витрачати 3–3,5 мільярди доларів щороку, проте коштів на це в Росії немає.

На тлі проблем РЖД також скорочує інфраструктурні проєкти. Фінансування розширення БАМа й “Транссибу” урізали на дві третини, розвиток маршрутів до європейських портів заморожено.

Як Росія урізає бюджет

Російська влада скорочує бюджет поточного року на ключові проєкти підтримки національної економіки. Це вплине на збільшення дефіциту бюджету.

Розвиток авіапрому

Насамперед скоротили фінансування програми розвитку авіапрому, в межах якої планували замінити західні лайнери у російських авіакомпаній. Сукупний бюджет програми з початкових 101,2 мільярдів рублів скоротиться на 22% – до 78,8 мільярдів рублів.

Розвиток промисловості

Базова держпрограма "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності", в рамках якої планувалося на 40% збільшити випуск цивільних товарів до 2030 року, втратить 66,9 мільярдів рублів фінансування у 2025 році.

Розвиток транспорту

Витрати на підтримку автопрому зменшать на 35 мільярдів рублів, на "високотехнологічні галузі" – на 46 мільярдів рублів, на "виробництво інноваційного транспорту" – на 25 мільярдів рублів, на виробництво суден і суднового обладнання - на 12,6 мільярдів рублів.

Розвиток технологій

Майже третину фінансування – 1,7 мільярдів рублів із 5,6 мільярдів – втратить федеральний проєкт виробництва промислових роботів.