Як зауважив 24 Каналу генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко, знищення мостів важливе для зниження логістики ворога. Зокрема воно впливає на пересування.

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Чому важливо знищувати російську залізницю

Ліквідація мосту означає, що підвіз техніки, боєприпасів сповільнюється або переривається. Україна має певні спроможності для завдання ударів на глибину противника. Для цього ми використовуємо диверсійні групи, удари безпілотниками, інколи ракетами.

Зрозуміло, що західних ракет не так багато, їх ми зберігаємо для критичних ударів. Україні потрібно здійснювати таку діяльність, бо російська армія наступає вже 3 рік, тому ми мусимо з цим боротися.

Цивільні люди чи об'єкти не є нашою метою. Російська пропаганда зрозуміла, що буде використовувати будь-що, аби дискредитувати позицію України. Але очевидно, що ми не б'ємо по цивільних,

– наголосив Ігор Романенко.

Судячи з того, де відбулися підриви, мовиться про певні тактичні глибини, перерізання логістичних доріг. Адже неможливо повноцінно вести бойові дії без логістичного забезпечення. Якщо перервати постачання в певні райони, то це зменшить ефективність ведення бойових дій ворога на цьому напряму.

Нагадаємо, про низку обвалів мостів стало відомо 1 червня. Наприклад, у Курській області обвал стався, коли мостом рухався вантажний локомотив. За попередньою версією, мовиться про підрив.