Яку зарплату пропонують в російській державній пошті?

Відомо, що у Липецьку зарплата для оператора встановлена на рівні 22 тисяч рублів. Якщо перевести цю суму в гривні, то буде орієнтовно 8,5 тисячі гривень, передає 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Натомість листоноша може отримувати всього 16 тисяч рублів, що в гривнях лише 6 тисяч.

А от в Краснодарському краї пропонують начальнику поштового відділення пропонують 23 тисячі рублів, що співмірно мінімальному розмірі оплати праці по країні, хоч середня зарплата становить 76 тисяч рублів.

Зверніть увагу! За даними Центру протидії дезінформації, дефіцит бюджету Росії за 2025 рік стане рекордним від початку повномасштабної війни в Україні. Він становитиме 5,7 трильйона рублів, тобто десь 68 мільярдів доларів.

Яка ситуація з робою на пошті?

Наразі на офіційному сайті "Пошти Росії" вже понад 7 тисяч вакансій, а у Ханти-Мансійському автономному окрузі шукають операторів і начальників відділень зв'язку із зарплатою "до 45 – 47 тисяч рублів".

Але ці цифри – лише на папері: після сплати податків сума зменшується на тисячі. Відгуки колишніх працівників схожі один на один: "робота за копійки", "штатів не вистачає, доводиться працювати за двох чи трьох", "повний хаос і знущання",

– повідомляє Служба зовнішньої розвідки.

Працівники "Пошти Росії" продовжують працювати в умовах низької оплати, тоді як клієнти часто скаржаться на затримки та втрату відправлень.

Що відбувається з російським бізнесом?