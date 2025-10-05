Какую зарплату предлагают в российской государственной почте?

Известно, что в Липецке зарплата для оператора установлена на уровне 22 тысяч рублей. Если перевести эту сумму в гривны, то будет ориентировочно 8,5 тысячи гривен, передает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Читайте также Какой предел доллар не пересечет: уровень инфляции и учетная ставка сдерживают валюту от обвала

Зато почтальон может получать всего 16 тысяч рублей, что в гривнах всего 6 тысяч.

А вот в Краснодарском крае предлагают начальнику почтового отделения предлагают 23 тысячи рублей, что соизмеримо минимальному размеру оплаты труда по стране, хотя средняя зарплата составляет 76 тысяч рублей.

Обратите внимание! По данным Центра противодействия дезинформации, дефицит бюджета России за 2025 год станет рекордным с начала полномасштабной войны в Украине. Он составит 5,7 триллиона рублей, то есть где-то 68 миллиардов долларов.

Какова ситуация с работой на почте?

Сейчас на официальном сайте "Почты России" уже более 7 тысяч вакансий, а в Ханты-Мансийском автономном округе ищут операторов и начальников отделений связи с зарплатой "до 45 – 47 тысяч рублей".

Но эти цифры – лишь на бумаге: после уплаты налогов сумма уменьшается на тысячи. Отзывы бывших работников похожи один на один: "работа за копейки", "штатов не хватает, приходится работать за двоих или троих", "полный хаос и издевательства",

– сообщает Служба внешней разведки.

Работники "Почты России" продолжают работать в условиях низкой оплаты, тогда как клиенты часто жалуются на задержки и потерю отправлений.

Что происходит с российским бизнесом?