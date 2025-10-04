Почему курс гривны будет оставаться стабильным?
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказывает, что благодаря определенным факторам на рынке валют отсутствуют признаки турбулентности.
Читайте также В России падает экономическая активность: какие проблемы фиксируют среди бизнеса
Речь идет как о режиме управляемой гибкости, так и о решении НБУ относительно уровня учетной ставки.
Уже два года в Украине действует режим управляемой гибкости, введенный Нацбанком. Он позволяет минимизировать резкие курсовые колебания и удерживать баланс между спросом и предложением валюты.
Если же учесть фактор такой, как уровень инфляции, то из-за снижения показателя с июня по сентябрь это создало дополнительные условия для стабильности гривны.
А из-за того, что Нацбанк оставил учетную ставку на уровне 15,5%, гривна имеет прочную основу, и в случае негативных изменений регулятор может быстро повлиять на ситуацию, применив механизм валютных интервенций.
Обратите внимание! С 6 октября по 12 октября на межбанке и на наличном рынке коридоры валютных колебаний для доллара будет на уровне 41 – 41,5 гривны.
Какой прогноз курса доллара на октябрь?
Еще раньше банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой заявил, что колебания курс доллара в октябре будут умеренными. Кроме того, в октябре возможен рост спроса на валюту, но валютные интервенции вряд ли превысят 3,5 – 4 миллиарда долларов.
Колебания курса могут составлять от 41,2 гривны до 42,2 гривны.
Впрочем из-за большого количества факторов, влияющих на рынок валют, текущие тренды могут измениться.