Что с официальным курсом валют?
Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,14 гривны. То есть цена американской валюты упала на 17 копеек против 30 сентября. Официальный курс евро составляет 48,30 гривны, то есть цена упала на 14 копеек, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
Смотрите также Соцпомощь урежут, а переводы на карту и выплата зарплаты будут по-новому: изменения с 1 октября
По состоянию на 2 октября курс валют будет таким:
- доллар – 41,22 гривны;
- евро – 48,37 гривны.
Какой курс доллара на наличном рынке?
По состоянию на 1 октября курс доллара на наличном рынке составлял:
- в банках по данным "Минфина": покупка – 41 гривны, продажа – по 41,52 гривны,
- на черном рынке: покупка – 41,34 гривны, продажа – по 41,30 гривны,
- в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 40,56 гривны, продажа – по 41,50 гривны.
Какая цена доллара и евро будет в октябре?
Банкир из Глобус Банка Тарас Лесовой спрогнозировал для 24 Канала, что курс доллара может колебаться от 41,2 гривны до 42,2 гривны, а курс евро может составить от 47,5 гривны до 49,5 гривны.
Интересно, что заложен средневзвешенный средневзвешенный курс доллара в проекте бюджета на 2026 год на 9 – 11% выше текущего – на уровне 45,6 гривны за доллар.
Впрочем на 2025 год средневзвешенный курс заложен на уровне 45 гривны за доллар, однако сейчас официальный курс в среднем на 9% ниже прогнозируемого показателя.