Что с официальным курсом валют?

Официальный курс доллара США сегодня торгуется по 41,31 гривне. То есть цена американской валюты упала на 16 копеек против 29 сентября. Официальный курс евро составляет 48,44 гривны, то есть цена выросла на 4 копейки, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

По состоянию на 1 октября курс валют будет таким:

доллар – 41,14 гривны;

евро – 48,30 гривны.

Какой курс доллара на наличном рынке?

По состоянию на 30 сентября курс доллара на наличном рынке составил:

в банках по данным "Минфина": покупка – 41,13 гривны , продажа – по 41,55 гривны ,

, продажа – по , на черном рынке: покупка – 41,40 гривны , продажа – по 41,40 гривны ,

, продажа – по , в обменниках по данным finance.ua: покупка – по 41,21 гривны, продажа – по 41,58 гривны.

Какими будут доллар и евро в октябре?