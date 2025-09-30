Офіційний курс долара США сьогодні торгується по 41,31 гривні. Тобто ціна американської валюти впала на 16 копійок проти 29 вересня. Офіційний курс євро становить 48,44 гривні, тобто ціна виросла на 4 копійки, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

Станом на 1 жовтня курс валют буде таким:

Станом на 30 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

Для 24 Каналу банкір з Глобус Банку Тарас Лєсовий спрогнозував, що у жовтні попит на валюту може зрости, але валютні інтервенції на ринку перевищать 3,5 – 4 мільярди доларів. Крім того, очікується, що монетарна політика НБУ спиратиметься на рівень споживчих цін.

Наразі в проєкті бюджету на 2026 рік середньозважений курс долара встановлений на рівні 45,6 гривні за долар.