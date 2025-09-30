Як прогнозує банкір Глобус Банку Тарас Лєсовий для 24 Каналу, у жовтні дія режиму "керованої гнучкості" скоріше за все триватиме і надалі.

Крім того, у жовтні НБУ може переглянути облікову ставку, адже у вересні все залишилося без змін. Другий місяць осені може стати ключовим місяцем, тенденції якого яскраво проявляться впродовж всього IV кварталу.