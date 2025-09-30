Как прогнозирует банкир Глобус Банка Тарас Лесовой для 24 Канала, в октябре действие режима "управляемой гибкости" скорее всего будет продолжаться и в дальнейшем.

Кроме того, в октябре НБУ может пересмотреть учетную ставку, ведь в сентябре все осталось без изменений. Второй месяц осени может стать ключевым месяцем, тенденции которого ярко проявятся в течение всего IV квартала.