Как растет дефицит топлива в России?
Из-за нехватки топлива местные власти даже вынуждены вводить ограничения на АЗС, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Insider.
Смотрите также Россия теряет топливо: украинские дроны остановили крупный газоперерабатывающий завод "Газпрома"
- В частности, крупная сеть заправок в оккупированном Севастополе ограничила продажи бензина до 30 литров на одного человека.
- Примерно половина АЗС на полуострове, по данным издания, вообще прекратили реализацию топлива.
В центральных регионах России также начали устанавливать лимиты на продажу горючего – до 10-20 литров на одного покупателя. То же самое касается Поволжья.
О перебоях с поставками бензина сообщали в Забайкальском крае, а в Хабаровском – тоже ограничивают продажи.
По данным Независимого топливного союза, дефицит наблюдается по меньшей мере в 10 субъектах России, в частности, в Московской, Ленинградской, Рязанской, Нижегородской и Ростовской областях,
– отмечает издание.
Важно! Менее чем за 2 месяца количество заправочных станций, продающих бензин в России, уменьшилось на 360. По подсчетам представителей отрасли, производство бензина сократилось примерно на 10%.
Почему увеличивается дефицит бензина в России?
- Нехватку бензина в России усугубили удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам, а также проблемы с логистикой, из-за которых регионы с НПЗ остаются в выигрыше, в отличие от всех остальных.
- В Крыму представители оккупационных властей заявили о сокращении поставок топлива на полуостров из-за уменьшения объемов производства на некоторых заводах и плохой погоды, которая якобы мешает работе Керченской переправы.
Поскольку все большее количество НПЗ простаивают, нуждаясь в ремонте, растет не только дефицит топлива, но и цены на него. По данным Службы внешней разведки, 17 сентября на Санкт-Петербургской бирже, цена на бензин марки АИ-92 достигла 73,2 тысячи рублей за тонну, установив исторический рекорд.
Топливный кризис в России: что известно?
Из-за перебоев с поставками многие независимые автозаправки в России закрываются. А остановка части нефтеперерабатывающих заводов вызвала рост цен на топливо на 40–50% с начала года. Подорожание бензина уже влияет на общий уровень инфляции: темпы роста цен в топливном сегменте превышают средние показатели по стране.
Российские СМИ отмечают, что топливный кризис обострился после августовских атак украинских дронов, которые сократили мощности переработки нефти на 17% – до около 1,1 миллиона баррелей в сутки.
В ответ Кремль ввел запрет на экспорт бензина, сначала на несколько месяцев, а затем – до конца года. Он касается всех компаний, включая производителей. Кроме того, российское правительство запретило вывоз дизельного топлива, чтобы сдержать дефицит на внутреннем рынке.