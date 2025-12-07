Детали передает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Что горит в Красноярске и почему не могут потушить?

Судя по кадрам, пожар действительно большой.

Пожар в Красноярске: смотрите видео

На некоторых роликах слышны взрывы.

Взрывы в Красноярске 7 декабря: смотрите видео

Издание NEXTA рассказало, что вспыхнул бокс, внутри которого было несколько автомобилей – а взрывы произошли из-за канистры с бензином. Также журналисты указали, что рядом со складом расположена ТЭЦ-1.

Телеграм-канал ASTRA информирует, что два взрыва произошли на Солнечной улице, рядом с ТЭЦ-1. Местные говорят, что пожар удалось локализовать, но не потушить.



Расстояние от Красноярской ТЭЦ до начала улицы Солнечной – 3,3 километра / Скриншот 24 Канала

Справка. Красноярская ТЭЦ-1 – одна из крупнейших теплоэлектростанций Сибири. Ее ввели в эксплуатацию еще в 1943 году. В 2020 году создали новую дымовую трубу высотой 275 метров – это самая высокая труба, которую построили в России после распада СССР.

Показываем Красноярск на карте России: это минимум 3,5 тысячи километров от Украины

Согласно официальным данным российского министерства по чрезвычайным ситуациям, горят емкости с бензином и топливные пеллеты.

Огонь сильно распространился. Собственно, горения бензина и является причиной, почему огонь долго не могут потушить.



Официальное фото пожара в Красноярске / Фото МЧС России

В гаражном боксе якобы были грузовые автомобили. Когда взорвалась емкость с бензином, бокс вспыхнул, рассказали пропагандистские медиа.

"Огонь охватил уже более 800 "квадратов", горит бокс, внутри которого четыре автомобиля, взрываются канистры с бензином. Недалеко от горящего склада находится КрасТЭЦ. Пожарные не впускают туда огонь. Причины происшествия выясняются. Один человек пострадал. Его осматривает скорая", – написал пропагандистский канал SHOT.

Однако почему именно произошел первый взрыв канистры с бензином – неизвестно.

В Иркутской области проблема с ТЭЦ

В городе Ангарск нет отопления, потому что на местной ТЭЦ произошла авария. Сейчас россияне без тепла при -19 градусов, а в дальнейшем прогнозируют -30.