Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала отметил, что именно это направление стало главным для россиян в последние недели. Он добавил, что интенсивность перемещений растет, а Мариуполь все активнее превращают в военную базу.

Куда россияне стягивают силы в Донецкой области?

На этой неделе главный поток российских перемещений направлен на север Донецкой области в район Покровска и Мирнограда. Андрющенко отмечает, что колонны заходят сразу несколькими маршрутами: через Новоазовск, Мариуполь и со стороны Бердянска, что видно из регулярных фиксаций движения.

Основным направлением на этой неделе окончательно оформлено север Донецкой области – Покровск и Мирноград,

– сказал руководитель Центра изучения оккупации.

На Гуляйпольском направлении активность уменьшилась по сравнению с предыдущими неделями. Там остаются единичные перемещения, но они не соизмеримы с предыдущим давлением. По словам Андрющенко, россияне, вероятно, изменили приоритет в этом секторе.

Гуляйпольское направление стало более замедленным, – перемещения есть, но они не такие массовые,

– объяснил он.

Параллельно россияне переводят морскую пехоту на базирование в Мариуполь, откуда ее легче перебрасывать на различные участки фронта. Это позволяет быстро реагировать на изменения обстановки. Мариуполь остается ключевым пунктом, через который оккупанты осуществляют ежедневные перемещения.

Мариуполь как новый пункт размещения российской морской пехоты

Оккупанты чаще перебрасывают морскую пехоту не в Крым, а непосредственно в Мариуполь. Это позволяет держать подразделения ближе к районам, где россияне пытаются поддерживать давление, в частности на Гуляйпольском направлении.

Такой подход позволяет оккупантам уменьшить длину перебросок между участками фронта. В Мариуполе подразделения находятся значительно ближе к активным зонам боев, что ускоряет их перемещение.

Их проще оставлять в Мариуполе, чем катать в Крым плюс 500 километров каждый раз,

– добавил он.

Перемещения происходят ежедневно, хотя не всегда попадают в публичные сводки. Информацию фиксируют профильные структуры, а итоги для общества подают в еженедельных обзорах, чтобы избежать лишних слухов вокруг фронта.

Что известно о последних действиях россиян в Мариуполе?