Там оккупанты начали строительство нового моста двойного назначения. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, добавив, что кроме этого они строят объездную дорогу Мариуполя.

Какие планы имеет Россия в Мариуполе?

Также россияне возводят мосты и железную дорогу. Интересно, что до этого враг проложил железную дорогу с территории России и она помогла уменьшить так называемое "военное логистическое колено" на 250 километров.

Если новые планы оккупантов удастся реализовать, то оно уменьшится еще 150 километров. Стоит заметить, что мосты начали строить в пределах объездной дороги вокруг Мариуполя, которая нужна для военной логистики.

Наши источники утверждают, что это не просто автомобильный мост, а фактически железнодорожный. Здесь становится очень интересно, потому что когда россияне восстанавливали железнодорожную логистику между Мариуполем, Волновахой и Ростовом-на-Дону, то были нанесены удары в районе поселка Гранитное. Тогда они начали строить новую колею,

– рассказал Петр Андрющенко.

Ее они "тянули" напрямую из Таганрога через Новоазовское прямо в Мариуполь. Важно, что она полностью без мостов, которыми пересекается река Кальмиус. Это означает, что создается резервный круг между Мариуполем и Ростовом.

"Кроме этого поезда смогут заходить на левобережный район Мариуполя. Туда тянут электролинию. Если сюда добавить еще поезд, то будет большой логистический узел", – добавил руководитель Центра изучения оккупации.

Становится понятно, что россияне видят Мариуполь как своеобразный Севастополь на берегу Азовского моря. Строительство указывает, что если россияне строят автодороги так, как запланировали, дотянут железную дорогу и проведут электроснабжение, то Мариуполь станет крупнейшей военной базой.

